Internet es enorme. Millones de páginas web, base de datos y servidores funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana. Pero esa red que todos conocemos, el Internet ‘visible’ que le llaman, es solo la punta del iceberg.

De hecho, esta red escondida por debajo de la superficie es tan grande que es imposible descubrir exactamente cuántas páginas o sitios están activos en cualquier momento. De acuerdo con ZDNet, este mundo oculto fue una vez terreno de hackers, miembros de las fuerzas del orden y criminales, pero gracias a las nuevas tecnologías ahora hacen posible que cualquier persona profundice en ella si le interesa.

¿Pero qué es exactamente? A esta parte te Internet, que vive a ocultadas, se le denomina Deep Web, aunque mucho más debajo de esta está la poco conocida Dark Web , de esta última muy pocos han podido explicar qué es realmente. Es más, erróneamente en muchos casos las consideran lo mismo.

Por eso vamos a intentar explicar de una manera sencilla qué es exactamente la Dark Web y cuál es su diferencia con la Deep Web.

Esa red que todos conocemos, el Internet ‘visible’ que le llaman, es solo la punta del iceberg. (Getty)

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA DARK WEB?

Según PC Advisor, el término Dark Web (“red oscura”) se refiere a sitios con fines delictivos o contenido ilegal , y a sitios comerciales donde los usuarios pueden adquirir bienes o servicios ilícitos. A diferencia de la Deep Web (“red profunda”) que se refiere a todas las páginas web que los motores de búsqueda no pueden identificar. En otras palabras, la red profunda abarca todo lo que hay bajo la superficie y sigue siendo accesible con el software adecuado, incluida la red oscura.

Para entender mejor la Dark Web, tenemos que tener claro cuatro conceptos diferentes: Clearnet, Deep Web, Dark Web y Darknet.

CLEARNET

Es el Internet tal y como lo conocemos. Las páginas que encuentras en Google y otros buscadores y a las que puedes acceder directamente desde ellos.

DEEP WEB

El 90% del contenido de la red no es accesible a través de los buscadores, eso es una parte de la Deep Web, que engloba toda la información a la que no puedes acceder públicamente. Puede tratarse de páginas convencionales protegidas por un paywall, pero también archivos guardados en Dropbox, correos en los servidores de tu proveedor, etc.

Un ejemplo de Deep Web es una página a la que accedes al contenido únicamente pagando una mensualidad. También lo es la página que se genera cuando estás utilizando un buscador de viajes, señala Xataka.

Si la Deep Web es el 90% de Internet, la Dark Web ocuparía únicamente el 0,1% de ella.

El 90% del contenido de la red no es accesible a través de los buscadores, eso es una parte de la Deep Web (Foto: Freepik)

DARK WEB

Es una parte de Internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles solo con un navegador web especial. La Dark Web forma parte de la Deep Web, pero son cosas diferentes.

Un claro ejemplo de la diferencia lo da Xataka en su portal web: si la Deep Web fuera una ciudad, la Dark Web serían varios barrios . Forman parte de la ciudad, pero no son la ciudad.

DARKNET

Las Darknets son cada una de las redes a las que solo puedes acceder con programas específico. La más popular es TOR, pero también tienes a Freenet, I2P o ZeroNet. Sin embargo, cuando queremos refererinos a todas en general, utilizamos el término Dark Web.

Finalmente, cabe mencionar que se suele definir la Dark Web como una zona no indexable por buscadores convencionales, pero hay alguna excepción. TOR es una red creada para acceder a las Darknets, también existen motores de búsqueda como DuckDuckGo que sus objetivos también se centran en incluir este tipo de contenido.

El Internet ‘visible’ es solo la punta del iceberg (Foto: ShutterStock)





