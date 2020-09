La cuarentena y el distanciamiento social ha ocasionado en algunas personas un ciclo de vida monótono y rutinario. Sin embargo, muchos de nosotros hemos encontrado en los videojuegos una alternativa divertida y sencilla para pasar el tiempo entre amigos y familiares. En la actualidad, Juegos como Among Us y Fall Guys tienen un sin número de transmisiones en vivo en plataformas como Facebook Live, Youtube Gaming y Twicth TV.

Y es que uno de los juegos más jugados del momento y que ha captado la atención de usuarios y streamers ha sido Among Us. Un juego que ha alcanzando la popularidad que no obtuvo tras su lanzamiento en el año 2018 y que ahora cuenta con más de 50.000.000 descargas en el Play Store. Por si no lo sabías, Among Us es un juego gratuito para descargas en dispositivos móviles.

Among Us es un juego accesible para todo el mundo y fue presentando originalmente para poder jugarlo en dispositivos móviles con el sistema operativo Android como también en IOS. Sin más palabras, aquí te contamos los pasos que debes de seguir para descargar y jugar gratis Among US desde tu celular.

Cómo descargar gratis Among Us en Android

Cómo descargar Among Us gratis desde tu celular android

Para descargar Among Us desde tu dispositivo móvil en Android, solo tienes que abrir la aplicación de Google Play y buscar la aplicación con el nombre de “Among Us”, luego pulsa “Instalar” y espera que finalice la descarga, que ocuparía aproximadamente 70 MB.

También puedes descargar Among Us gratis haciendo clic en este enlace.

Descargar Among Us gratis desde el celular IOS

Si tienes un celular de la marca Apple con el sistema operativo IOS, te contamos que puedes descargar Among Us gratis, accediendo al APP Store y buscando la aplicación del mismo nombre “Among Us” una vez lo hayas encontrado, pulsa el botón “Obtener” y espera a que la descarga finalice.





Cómo descargar Among Us gratis desde tu celular Android

Cómo descargar Among Us para PC en Steam

Puedes descargar Among US para PC desde la página de STEAM, pero el juego no es gratuito y tiene costo aproximado de S/.11