WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones con mayor número de usuarios quienes gustan de chatear con quienes deseen con solo tener su número registrado en su móvil. A través de ella puedes compartir cualquier archivo multimedia; sin embargo, otros prefieren usar WhatsApp Plus . ¿Cómo la descargo?

En WhatsApp Plus tienes la posibilidad de cambiar de color, ocultar el famoso “escribiendo”, etc. Cabe precisar que para tener el APK no debes contar con WhatsApp original en tu smartphone o podrías ser baneado en los próximos días. Aquí te damos el link.

LINK DE DESCARGA DEL APK DE WHATSAPP PLUS SIN PUBLICIDAD

WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, por ese motivo no se encuentra en la tienda de Google Play. Para poder descargarlo deberás seguir estos pasos.

Lo primero que debes hacer es desinstalar WhatsApp normal.

Recuerda hacer una copia de seguridad antes de hacer.

Ahora solo descarga el APK de WhatsApp Plus sin publicidad usando este enlace .

. En caso quieras instalarlo y no se te permita hacerlo, debes hacer lo siguiente.

Anda a Ajustes, Seguridad, Fuentes desconocidas y aceptar.

Nuevamente reintenta instalar el APK de WhatsApp Plus en tu smartphone Android y listo.

Lo mejor de todo es que esta versión se encuentra sin ningún tipo de publicidad o anuncios.

Recuerda siempre desinstalar antes WhatsApp normal para poder disfrutar de WhatsApp Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

LINK PARA DESCARGAR WHATSAPP PLUS, GB WHATSAPP, FOUAD WHATSAPP

WhatsApp Plus: enlace

GB WhatsApp: enlace

Fouad WhatsApp: enlace

NOVEDADES WHATSAPP PLUS, GB WHATSAPP, FOUAD WHATSAPP