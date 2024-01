WhatsApp no solo es la única aplicación de mensajería rápida que se usa para poder comunicarnos con nuestros seres queridos, sino también para poder enviarnos videos, fotos, GIF, stickers animados, entre otros. Pero ahora tiene un rival directo: se trata de WhatsApp Plus.

Con el APK de WhatsApp Plus puedes obtener grandes mejoras como cambiar el color completo de la aplicación, incluso evitar que todos tus amigos sepan que estás conectado gracias al “modo fantasma” y hasta habilitar la opción para poder ver el historial de un mensaje editado.

¿Tienes realmente la última versión del APK de enero de 2024? Pues aquí te daremos todos los enlaces para que puedas obtener el que te guste.

Cuál es la última versión del APK de WhatsApp Plus: enero 2024

Como sabes existen varios modificadores o desarrolladores de WhatsApp Plus. Cada uno le da una cuota diferencial a sus APK a fin de que no solo sean distintos en diseño, sino también menú, funciones, etc. Estas son algunas:

WhatsApp V60.20 de Yessimods: enlace

WhatsApp Plus V17.57 de AlexMods: enlace

WhatsApp Plus V11.80 de Abo2Sadam: enlace

