WhatsApp Plus tiene diversas variables. Entre las más conocidas se encuentran la de AlexMods, Yessimods, etc., pero hay otras que también son descargadas en forma de APK por los usuarios: se trata de WhatsApp Plus Gold . ¿Quieres tener la última versión de noviembre 2023?

Si bien esta cuenta con un diseño netamente dorado, también puedes tener diversas funciones como cambiar el color, saber quién te ha bloqueado en WhatsApp Plus Gold , además de chequear si tu amigo ha decidido modificar su foto de perfil.

Si aún tienes una versión antigua del APK, hoy te brindaremos la más reciente que ha salido hace poco y es de noviembre 2023.

Descargar WhatsApp Plus Gold: última versión de noviembre 2023

Para empezar lo primero que debes hacer es una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp.

Solo debes ir a Ajustes, Chats y presionar en Backup.

Una vez termines de hacerlo, simplemente desinstala WhatsApp por completo ya que eso hará que WhatsApp Plus Gold se instale sin errores.

Ahora es tiempo de descargar WhatsApp Plus Gold usando el siguiente enlace .

. El APK se bajará de manera automática. Recuerda darle los permisos correspondientes a Google Chrome para instalarla.

Cuando termines, solo coloca tu número de celular, el código de verificación y la foto de perfil con el nombre.

No vayas a reestablecer ninguna copia de seguridad ya que no encontrará nada.

Cuando termines de hacerlo, simplemente empieza chatear con todos tus amigos.

Encontrarás que el WhatsApp Plus Gold que has descargado e instalado será completamente dorado y eso destacará en todos sus apartados.

Incluso en su logo principal observamos una corona.

