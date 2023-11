WhatsApp Plus Rojo se ha actualizado y son muchos los que ya cuentan con la última versión del APK. La aplicación cuenta con una serie de cambios y es momento de decirte cuáles son estos y qué es lo que logras activando ciertas opciones.

Lo que te va a impactar primero es su cambio de diseño, pues en la actualidad WhatsApp Plus llevará una barra en la parte baja de la app, por lo que puedes ingresar fácilmente a tus conversaciones principales, las grupales, los estados, las llamadas.

Lo bueno es que esta versión no tiene los famosos Canales, algo que no ha caído muy bien a los usuarios de la app de mensajería rápida, así que no te preocupes.

Novedades de WhatsApp Plus Rojo: última versión de noviembre 2023

Nuevos temas: A través de WhatsApp Plus, en caso no te guste el color rojo, puedes modificar toda la plataforma descargando diversidad de Temas que no solo cambian la tonalidad del APK, sino también los íconos y letras. Pero eso sí, podrían llegar con publicidad.

Nuevos colores: También puedes modificar parte de los colores de WhatsApp Plus Rojo. De esa manera tienes la opción de poder poner todo como actualmente la app de Meta se encuentra, es decir, minimalista.

Nueva barra de navegación: La barra de navegación ahora se encuentra abajo y no integra los Canales. Por el momento solo ubicaremos los chats personales, los grupales, las llamadas, los estados y las Comunidades.

Saber quién está en línea: En WhatsApp Plus Rojo se puede visualizar si tu amigo quién está "en línea", pero en el caso de que no se encuentre conectado, también se te brindará información de a qué hora se conectó.

Saber quién cambió de foto de perfil: A través de una barra inferior, cuando ingreses a WhatsApp Plus Rojo, se te brindará información sobre si tus contactos cambiaron de foto de perfil para que así puedas chequearlas.

