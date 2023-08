WhatsApp no solo te permite enviar mensajes, editarlos y hasta mandar clips circulares, pero eso no es impedimento para WhatsApp Plus Rojo original que se ha actualizado en todo el mundo, trayendo más funciones que las que cuenta la app de Meta.

En la última versión de septiembre 2023 podemos contar con la herramienta que te avisa cuando una persona te bloquea o está conectada. Además en WhatsApp Plus Rojo tienes la función para cambiar el color completo de la plataforma, acceder a Temas y hasta evitar que aparezca la pestaña de Novedades.

Para poder descargar WhatsApp Plus Rojo original es necesario tener el APK que te brindaremos en los siguientes pasos, además de darle los permisos correspondientes a Google Chrome para que puedas instalar aplicaciones de terceros.

Descargar WhatsApp Plus Rojo original: última versión del APK

Lo primero, como siempre te recalcamos, es realizar una copia de seguridad de WhatsApp.

Tras ello solamente deberás eliminar la aplicación de Meta por completo.

En ese instante, deberás descargar WhatsApp Plus Rojo. Solo sigue este enlace .

. Ahora dale permisos para que acceda a tu agenda y puedas chatear.

Luego deberás colocar tu número, esperar que te llegue el código de verificación, y pon tu nombre.

Cuando culmines, ya aparecerá WhatsApp Plus original completamente rojo.

En caso de que quieras modificar su color al tradicional solo debes ir a Plus Configuración.

Empieza a chatear con todos tus amigos desde ese momento y sin interrupciones.

Lo bueno es que esta versión es antiban, pero eso no quiere decir que lo tengas desactualizado.

Siempre trata de buscar los nuevos APK que salgan de WhatsApp Plus Rojo original.

Recuerda que si tienes un problema con la aplicación, puedes contactarte con WhatsApp en caso te hayan bloqueado o simplemente se genere un error con tu dispositivo puedes utilizar este enlace.

