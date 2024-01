Ya llegó a todo el mundo la última versión de WhatsApp Plus V60.20, el APK que está generando una gran sensación pues no solo se le integran las últimas funciones de WhatsApp de Meta, sino que se le añaden más herramientas como el bloqueo de las llamadas, la opción para evitar que sepan que estás “escribiendo”, entre otros.

Pero WhatsApp Plus no solo se reduce a enviar mensajes, sino que tiene también una serie de trucos que muy pocos se han atrevido a activar por temor a ser baneados. Aquí te damos algunos para que la app original no los detecte como extraños.

Eso sí, debes contar con la última versión del APK, la V60.20, para que con ella uses todos los pasos de este entretenido tutorial.

WhatsApp Plus V60.20: mejores trucos de la última versión del APK

Modo fantasma: Pulsando el ícono del pequeño fantasma, figura muy similar al juego de Pac-Man, podrás evitar que tus amigos sepan que estás conectado, además enviarás mensajes sin muchos trámites, no se mostrará tu última hora de conexión ni mucho menos cuando escribes.

Traducción inmediata: Cuando quieras enviar un mensaje en otro idioma, tienes el botón alterno de Google Translate para poder elegir si deseas que tu mensaje se traduzca en inglés, francés, chino, etc.

Cambiar el estilo de WhatsApp: Tan solo debes ir a los Ajustes de WhatsApp Plus y allí, en Pantalla, podrás ver una sección que dice Encabezado. Pulsa sobre ella y observarás que puedes elegir el modo de presentación de la app.

Ver historial de mensajes editados: A diferencia de WhatsApp, WhatsApp Plus te permite visualizar el historial de cambios que hubo en un mensaje de texto editado y qué es lo que se cambió.

Evitar que se borren los mensajes explosivos: Una de las cosas que WhatsApp ha colocado en su app es que los usuarios pueden definir qué mensajes conversar y qué otros se eliminarán en 24 horas. En WhatsApp Plus solo debes ir a Ajustes y Privacidad, y desde allí solo debes pulsar en "Evitar desaparición de mensajes". Con ello todos los textos se conservarán sin que la otra persona lo sepa.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

