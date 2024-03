El 8 de marzo no solo es una fecha cualquiera. Si bien suele recibir burlas, siempre hay que conocer el trasfondo de por qué se conmemora el Día de la Mujer en todo el mundo. En la actualidad aún existen ciertas brechas que no son cubiertas por la desigualdad, falta de oportunidad, machismo y un listado bastante largo que genera que las mujeres no tengan el mismo trato que los hombres. Es por esa razón que para que empoderes a esa persona y luche por sus derechos, hoy te dejo una serie de imágenes con frases para enviárselas, ya sea a tu mamá, hermana, prima, o amiga del trabajo, usando la aplicación de WhatsApp. Solo debes elegir la que más te guste y descargarla. Además no olvides realizarles una llamada para que así cobre mayor importancia el día viernes.

Las mejores imágenes con frases para enviar por el Día de la Mujer en WhatsApp

WHATSAPP | Siempre trata de sorprender a esa persona especial con este impactante mensaje. (Foto: Pinterest)

WHATSAPP | También hay frases dadas por personajes importantes. (Foto: Vogue)

WHATSAPP | Existen frases que expresan no solo la libertad, sino también la fuerza de no parar. (Foto: Clara)

WHATSAPP | Además se rescata la acción del empoderamiento este Día de la Mujer. (Foto: Clara)

WHATSAPP | Esta es una de esas frases que me dejó anonadado. (Foto: Pinterest)

WHATSAPP | Esta imagen también te llamará la atención. (Foto: Clara)

WHATSAPP | Recuerda que no se trata de festejar o celebrar, sino de pensar sobre los derechos de las mujeres y cómo, tras años de lucha, han conseguido. (Foto: Clara)

WHATSAPP | El color característico para el Día de la Mujer es el púrpura. (Foto: Pinterest)

Trucos que no te puedes este Día de la Mujer en WhatsApp

