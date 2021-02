El día de San Valentín está cerca. La fecha denominada también como el día del amor y la amistad se celebra este domingo 14 de febrero. A pesar de que muchos no podrán salir de sus casas o encontrarse como antes, para mantener el distanciamiento social, hemos preparado una serie de aplicaciones para divertirte el fin de semana con tu pareja o amigos.

Antes las personas se escapaban con sus compañeros o enamorado a los cines, obras de teatro y restaurantes, ahora deberá celebrarse desde casa.

MÁS INFORMACIÓN: Esta es la guía completa del evento de San Valentín 2021 de Pokémon GO

Para que no pierdas esa chispa de entretenimiento y no pases el 14 de febrero con la cabeza abajo, Entel recomendó seis aplicaciones para hacer de este día toda una experiencia distinta y no quedarse en una simple videollamada por Zoom o WhatsApp:

HouseParty: Esta aplicación está disponible para smartphones Android y Apple y es una de las más divertidas para pasar el trato con amigos, porque ofrece una gran interacción además de contar con cuatro tipos de juegos: Adivina quién, Trivia, Pictionary y Chips and guac.

Esta aplicación está disponible para smartphones Android y Apple y es una de las más divertidas para pasar el trato con amigos, porque ofrece una gran interacción además de contar con cuatro tipos de juegos: Adivina quién, Trivia, Pictionary y Chips and guac. Messenger: Muchas personas no lo saben, pero esta aplicación también cuenta con una gran variedad de minijuegos interactivos que se pueden activar durante las videollamadas. Además, son bastante simples e intuitivos, por lo que son fáciles de usar para grandes y chicos. Uno de ellos es Ludo.

Muchas personas no lo saben, pero esta aplicación también cuenta con una gran variedad de minijuegos interactivos que se pueden activar durante las videollamadas. Además, son bastante simples e intuitivos, por lo que son fáciles de usar para grandes y chicos. Uno de ellos es Ludo. Teleparty: Si ir al cine era una de las actividades más comunes en esta fecha, esta extensión de Chrome permite tener la experiencia más cercana a eso, por supuesto, desde casa y manteniendo la distancia social. La extensión sincroniza la reproducción de video con tus amigos y agrega un chat grupal a Netflix, Disney+, Hulu y HBO.

Uno de los juegos que puedes disfrutar por Día de San Valentín es Among Us. (Foto: Inner Sloth)