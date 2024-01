No, no es tu conexión a Internet. Facebook Messenger ha dejado de funcionar este miércoles 31 de enero en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos y México. Según reportaron los usuarios, uno de los inconvenientes es que los mensajes se desplazan automáticamente hacia arriba en las versiones de escritorio y web de la aplicación. Aquí en Mag te damos la solución.

La página web Downdetector.es, que muestra el estado de los servicios en tiempo real en base al aporte de los usuarios, da cuenta de los problemas que está sufriendo el mencionado servicio. Varios cibernautas han indicado fallos en Facebook Messenger la mañana de este miércoles 31 de enero.

Facebook Messenger presenta problemas

Como es habitual en este tipo de escenarios, muchos usuarios han recurrido a X (ex Twitter) para contar su experiencia. Al explorar entre los mensajes publicados hoy miércoles 31 de enero encontramos más de un usuario que se refiere a la caída de la plataforma de mensajería instantánea.

Downdetector refleja la caída de Facebook Messenger de este miércoles. (Foto: Captura)

De momento se desconoce el origen del problema que está afectando el funcionamiento de los mencionados servicios. En el caso particular de Facebook, la compañía no ha hecho comentarios acerca de los fallos que experimentan los usuarios, por lo que no sabemos cuándo podrían solucionarse.

Los informes de los usuarios indican problemas en Facebook Messenger. (Foto: Captura Twitter)

“Solo para comprobar que no me estoy volviendo loco: ¿alguien más tiene algún problema con Facebook Messenger y constantemente desplaza los chats hacia arriba por sí solo? Está haciendo esto en 2 dispositivos diferentes para mí”, escribió un usuario de X.

