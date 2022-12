Fouad WhatsApp , al igual que WhatsApp Plus , tiene múltiples funciones. Ambas se destacan por ser una versión modificada de la app de Meta. A través de ellas no solo tienes la opción para poder cambiar de color la plataforma, sino también acceder a múltiples herramientas como salir de un grupo sin que lo noten, activar los mensajes explosivos, etc.

Descargar Fouad WhatsApp APK: última versión diciembre 2022

Lo primero que debes hacer es una copia de seguridad de WhatsApp normal.

Tras ello deberás eliminar de raíz la aplicación de Meta.

Ahora descarga el APK de Fouad WhatsApp, la última versión diciembre 2022.

Puedes usar este enlace .

. Dale los permisos correspondientes a tu equipo para poder instalar la app.

Cuando lo logres, simplemente loguéate con tu número de celular y código de verificación.

Y listo, ya podrás conversar con todos tus amigos sin pérdidas de tus conversaciones.

¿Cómo activar el “modo ignorado” en WhatsApp?

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Luego pulsa sobre la conversación donde deseas activar el “modo ignorado”.

A continuación anda a la foto de perfil.

Allí se te mostrará una serie de opciones.

Pulsa en “Silenciar”. Elige “Por siempre”.

De esa manera cuando recibas un mensaje de WhatsApp ya no sonará o recibirás una notificación.

Recuerda que en los próximos días, cualquier grupo de WhatsApp con un número mayor de 256 integrantes, serán silenciados automáticamente.

