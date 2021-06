Gmail es una aplicación de correos electrónicos que comparte 15 GB de almacenamiento junto con Google Drive y Google Fotos, quiere decir que si ocupamos todo el espacio tendríamos que pagar por una mayor cantidad de gigabytes. Muchos tenemos un contacto que satura nuestra bandeja de entrada con una gran cantidad de correos, por ello, en esta nota te enseñaremos un truco para que cuando esa persona te envíe un mensaje se eliminen automáticamente.

Resulta incómodo cuando un contacto nos envía muchos correos electrónicos que no son spam, ya que si alguno contiene archivos adjuntos como fotos, videos, documentos, etc., ocuparía demasiado espacio de almacenamiento. Entonces, ¿Por qué no solo bloquear al remitente? a veces no queremos tomar esta decisión por respeto hacia la otra debido a que puede ser un familiar, amigo o compañero de trabajo.

MÁS INFORMACIÓN | Gmail: el truco para evitar que otras personas accedan a tu cuenta cuando te roban el móvil

Para aplicar este truco no es necesario instalar aplicaciones adicionales, sin embargo, uno de los requisitos fundamentales es que te encuentres desde una computadora de escritorio o portátil (Laptop). Se trata de un filtro de Gmail que eliminará automáticamente todos los correos electrónicos que te envíe un remitente en específico, sigue estos pasos para llegar a la referida herramienta:

Ingresa a Gmail y dirígete a “Configuración” se encuentra en el extremo superior derecho con el ícono de una rueda dentada (Engranaje).

y dirígete a “Configuración” se encuentra en el extremo superior derecho con el ícono de una rueda dentada (Engranaje). Nos aparecerá una mini ventana y elegimos la opción “Ver toda la configuración”.

Se abrirá otra ventana con varias opciones, pero, tenemos que hacer clic en la pestaña “Filtros y Direcciones bloqueadas”.

Pestaña “Filtros y Direcciones bloqueadas” (Foto: Mag / Gmail)

Ahora, buscamos la opción “Crear un filtro”.

Se abrirá la ventana que vemos en la imagen y donde dice “De:” tenemos que agregar el correo del destinatario y hacer clic en “Crear filtro”.

Agregamos el correo del destinatario (Foto: Mag / Gmail)

En esta parte nos aparecerán varias opciones con una casilla cuadrada en la parte izquierda, marcamos solamente la que dice eliminar y nuevamente presionamos en “Crear filtro”.

Marcamos la casilla que dice eliminar (Foto: Mag / Gmail)

Listo, nuestro almacenamiento de Gmail ahora estará a salvo. En caso te arrepientas de la acción y ya no quieres que los mensajes que tu contacto te envíe se eliminen automáticamente, solo deberás dirigirte a la misma pestaña “Filtros y direcciones bloqueadas” para eliminar o editar el correo de la función.

¿Tienes problemas con Gmail? Si la plataforma funciona lento o no se carga correctamente, haz clic aquí y sigue todos los pasos para solucionar el inconveniente. En caso no hayan funcionado estas soluciones consulta el G Suite Status Dashboard para ver si hay algún problema conocido en Gmail.