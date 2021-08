Hace más de 4 años que Google anunció Android Go, una versión más ligera del sistema operativo del robot exclusivamente para los equipos móviles (gama baja) que no se ajustaban a los aplicativos actuales, los cuales requieren de procesadores más avanzados. Tiempo después, empezaron a salir apps como Maps Go, Assistant Go, Files Go, etc., todas enfocadas para dichos dispositivos. En esta oportunidad te explicaremos las diferencias que existen entre Gmail Go de la versión original, así que toma nota,

Es importante aclarar que si tienes un móvil avanzado no impide que puedas instalarte aplicaciones Go, incluso si es que cuentas con un equipo gama media o baja con Android Go tienes la posibilidad de instalar los aplicativos más pesados, quiere decir los originales, sin embargo, esto podría perjudicar el rendimiento de tu dispositivo.

Gmail Go fue lanzado en el año 2018 y apenas ocupaba 9 MB de almacenamiento en el móvil, pero, con el tiempo la app se ha convertido mucho más pesada. Aunque ahora no es tan ligera como en sus inicios, se puede decir que es dos veces menos pesada que la versión estándar, es ahí donde encontramos la primera diferencia. Para instalar la versión de Gmail original necesitas 221 MB, en cuanto a la versión Go requieres de 108 MB.

Actualmente es difícil encontrar diferencias entre ambas ya que en cuanto a diseños son prácticamente iguales. Son idénticas tanto en la lista de mensajes, el panel lateral, el selector de cuentas, cuando quieres componer un correo y muchas más. Eso sí, la versión original tiene algunas animaciones que Go no cuenta.

AJUSTES

Para detectar diferencias tenemos que ir al apartado de los ‘Ajustes’. Lo primero que se puede apreciar es que en los ‘Ajustes de notificaciones’ de Gmail Go no existe la opción ‘Sonidos de notificaciones’. Asimismo, tampoco se encuentran las pestañas de ‘Chat’, ‘Salas’ o ‘Reunión’.

OTRAS FUNCIONES QUE NO TIENE GMAIL GO

El apartado ‘Funciones inteligentes y personalización’.

‘Funciones inteligentes y personalización en otros productos’.

Todo lo demás es lo mismo, Gmail Go pasó de ser una versión muy ligera de la original a ser básicamente Gmail sin las opciones que mencionamos anteriormente. ¿Cuál te conviene? Todo dependerá de tu equipo móvil, si has adquirido un equipo con sistema operativo Android Go, entonces las aplicaciones Go son para ti.

¿Tienes problemas con Gmail? Si la plataforma funciona lento o no se carga correctamente, haz clic aquí y sigue todos los pasos para solucionar el inconveniente. En caso no hayan funcionado estas soluciones consulta el G Suite Status Dashboard para ver si hay algún problema conocido en Gmail.