Google actualizó su aplicación de llamadas telefónicas “Teléfono de Google”, la cual nos permite conectarnos de manera segura con familiares y amigos; asimismo, tiene la capacidad para detectar números que han sido denunciados por estafa antes de contestar la llamada. Ahora, este aplicativo estrena una nueva función que nos facilitará la vida, pues consiste en nombrar en voz alta a la persona que nos está marcando.

En muchas ocasiones no podemos contestar llamadas porque nos encontramos muy ocupados, sobre todo cuando el celular está fuera de nuestro alcance y de repente nos marcan pero no sabemos de quién se trata. La referida aplicación de Google es la solución a este problema, a pesar de los beneficios mencionados anteriormente, nos dice quién nos está llamando y de acuerdo al grado de importancia podríamos contestar.

Se trata de la función Caller ID Annuncement y nos ofrece este servicio cuando estamos utilizando o no los audífonos. Normalmente cuando los tenemos puestos llevamos el equipo móvil en un bolsillos y no sabemos quién nos está llamando. Para activar esta herramienta debes descargarte la app en Google Play y dirigirte a los ajustes para activar la función de alta voz o auriculares.

Cabe resaltar que esta herramienta ya está disponible en teléfonos Android, lamentablemente, no en todos los dispositivos pueden utilizarla y algunas de sus funciones están aptas para ciertos países. Si la aplicación no aparece en la Google Play tu celular no es compatible.

OTRAS FUNCIONES