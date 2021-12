Cuando tienes dudas sobre alguna información que viste por internet, la mejor opción es consultárselo a Google, el navegador número uno en todo el mundo desarrollado por los de Alphabet Inc.; sin embargo, pueden haber ocasiones en donde por ejemplo quieres buscar una determinada cosa pero no te acuerdas o no sabes su nombre, así que para solucionar este problema te enseñaremos un sencillo truco con la ayuda de tu móvil Android.

Si quieres buscar en Google algo que viste por la calle, ya sea un monumento, un edificio, un artefacto electrónico, etc., puedes saber todo acerca de eso apuntándolo con la cámara trasera de tu celular, aunque, antes deberás descargarte una aplicación denominada Google Lens, la encuentras gratis en la Google Play Store de Android o presionando aquí.

¿Qué es Google Lens?, es una aplicación móvil de reconocimiento de imagen por cámara, la cual fue desarrollada con inteligencia artificial y sirve para identificar cosas que enfocas, así te mostrará una información detallada de lo que quieres saber, como su nombre en este caso.

CÓMO BUSCAR ALGO QUE NO SABES SU NOMBRE CON ANDROID

Primero, descarga Google Lens , si ya la tienes instalada asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play.

, si ya la tienes instalada asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play. Abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar.

Ahora, en la página de inicio del aplicativo, presiona en el ícono de la cámara que se ubica a la derecha del micrófono.

Después, apunta el objeto que quieres reconocer, automáticamente te saldrán diferentes puntos de color azul que son los objetos que Google Lens ha reconocido.

Finalmente, toca sobre alguno para que te brinda información detallada.

Es importante aclarar que también puedes saber el nombre de los objetos que están en la galería de imágenes de tu smartphone, asimismo, cambiando a la pestaña de compras puedes ver el precio de ese producto.

