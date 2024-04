¿Utilizas Google Maps? Muchos usuarios no sabes que la referida aplicación de navegación por mapas para llegar a cualquier que no conoces almacena todas las búsquedas que realizas o visitas, ¿Es legal? Sí, de hecho lo aceptaste en sus términos y condiciones antes registrarte o iniciar sesión con tu correo electrónico. Hoy te enseñaré a borrar por completo el historial de ubicaciones, pero ten en cuenta que esta información se eliminará para siempre y ni tu ni la compañía Google podrán recuperarla, además, es posible que Google Now y otras apps que usan el historial dejen de funcionar correctamente, aclarando el punto, toma nota de los pasos a seguir.

La guía para borrar el historial de ubicaciones de Google Maps

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de tu foto de perfil (arriba a la derecha).

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Ajustes ”.

”. Busca y oprime la sección denominada “ Contenido personal ”.

”. Desplázate hacia abajo y aprieta en “ Borrar el historial de ubicaciones ”.

”. Te aparecerá un aviso en donde te indican que nunca vas a recuperar la información.

Marca la casilla “ Comprendo y quiero eliminarlo ”.

”. Finalmente, pulsa en “Borrar”.

Síguenos en nuestras redes sociales: