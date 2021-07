Google Maps no es solo una simple aplicación que sirve para guiarte cuando no sabes cómo llegar a un determinado lugar; también cuenta con numerosas herramientas como: la de avisarte si el autobús va lleno y así evitar el contagio de COVID-19, saber cuanta distancia en kilómetros hay desde un punto a otro, verificar los lugares que has visitado en un día, etc. En esta oportunidad te enseñaremos un truco para crear una lista con los lugares que piensas visitar en un futuro.

Con Google Maps puedes saber en qué parte del mundo te encuentras, si estás cerca de un restaurante, banco, plaza, puente, etc., si hay tráfico por tu ruta, entre otras cosas. Además, cuenta con la herramienta de “Google Street” la cual te permitirá pasear por las calles a través de una versión 3D, quiere decir que verás las ciudad tal y como se muestra en la vida real y así ubicar un lugar con mayor facilidad.

Si piensas irte de viaje a otro departamento o tal vez a otro país, seguro que has estado viendo por Internet los lugares que visitarás de todas maneras, por ello, Google Maps cuenta con la herramienta ‘Lista’ para que guardes todos los sitios que deseas visitar, asimismo, tendrás la oportunidad de dividirla en grupos, por ejemplo: puedes llamar Francia a una lista y guardarás todos lugares como la Torre Eiffel, la catedral de Notre Dame de París, el Museo del Louvre, etc.

CÓMO CREAR UNA LISTA DE LUGARES A VISITAR

Primero asegúrate que no haya una actualización de Google Maps pendiente en la Google Play de Android o App Store de Apple.

Ahora, abre la aplicación.

En la parte superior tienes que escribir el lugar exacto que quieres visitar. En este ejemplo colocaremos “Torre Eiffel” y presiona en buscar.

Después, aparecerá el lugar en el mapa y en la parte inferior algunas fotos con un carrusel de opciones.

Desliza estas opciones y busca la que diga ‘Guardar’.

Se abrirá una nueva ventana y pulsa sobre ‘Lista nueva’. De preferencia coloca el nombre de la provincia, departamento o país donde se encuentre el lugar buscado. En este caso Francia.

Finalmente, presionamos en el botón ‘Crear’ que se ubica en la parte superior derecha.

La ruta para crear una lista (Foto: Mag)

Listo, eso sería todo. Para ingresar a esta lista solo tienes presionar en ‘Guardados’ y en la sección ‘Tus listas’ saldrán todas las que hayas creado. Al hacer clic Google Maps te mostrará todos lo lugares que has añadido con el tiempo y que tienes pensado visitar.

Hace poco Google Maps añadió una novedosa herramienta que te alertará si un autobús o parada se encuentra aglomerada de personas, esto con el objetivo de evitar el contagio y la propagación del COVID-19, también es útil para que decidas por una ruta alternativa. Conoce todos los detalles de esta herramienta en la siguiente nota.