Google no solo es una empresa que brinda servicios de búsqueda por internet, también cuenta con Google Maps , un aplicativo de mucha utilidad que nos guiará a través de un mapa web al momento de dirigirnos a un lugar que todavía no conocemos. Esta app tiene diversas funciones que la mayoría aún no conoce, una de ellas es la herramienta para medir la distancia en kilómetros entre dos puntos de un distrito, provincia, región, países e incluso el mar.

Aunque hay otras aplicaciones que brindan lo mismo que Google Maps, esta última es sin duda la mejor del mercado virtual, ya que ofrece un servicio completo y ha sido desarrollada por los propios programadores de Google.

MÁS INFORMACIÓN | Google Maps ahora nos mostrará datos estadísticos de los lugares que hemos visitado

Con esta aplicación podemos ver las rutas para llegar a una dirección específica, si nos encontramos cerca de un restaurante, banco, plaza, puente, etc., si hay o no tráfico por la zona, entre otras cosas. También cuenta con la herramienta de “Google Street” la cual nos permitirá pasear por las calles en una versión 3D, quiere decir que veremos las ciudad tal cual se encuentra en la vida real para ubicar un lugar con mayor facilidad.

Como lo dijimos anteriormente, una de las herramientas menos conocidas de Google Maps es la de realizar cálculos en línea recta para saber cuántos kilómetros hay entre dos puntos. Puedes hacerlo desde la versión web y el teléfono móvil, solo sigue estos pasos:

CÓMO MEDIR LA DISTANCIA DE DOS PUNTOS DESDE LA PC

Ingresamos a Google Maps desde el navegador.

desde el navegador. Hacemos clic derecho en un punto y elegimos “Medir la distancia”.

Nos aparecerá un círculo negro y tenemos que elegir otro punto haciendo clic derecho y seleccionando “Distancia hasta aquí”.

Ahora, la aplicación nos mostrará una línea (tipo una regla) con la cantidad total de kilómetros entre esos puntos.

En el ejemplo de esta imagen verificamos que en esos dos puntos escogidos hay un total de 12.54 kilómetros.

Ejemplo para medir distancia (Foto: Mag / Google Maps)

Hay casos en donde la línea aparece con una curva, sobre todo cuando marcamos dos puntos o países muy lejanos, pero no te preocupes, los kilómetros serán los mismos como si fuera una línea recta, esto sucede por la forma esférica que tiene el planeta tierra.

CÓMO MEDIR LA DISTANCIA DE DOS PUNTOS DESDE UN MÓVIL

El procedimiento es similar para Android y iOS. Ingresa a Google Maps .

. Pulsa por unos segundos donde quieras para que aparezca la chincheta roja de Google.

Donde dice “Marcador” desplazas hacia arriba el apartado para que te aparezcan más opciones.

Ahora, elige la función “Medir la distancia”.

Luego, ubicas el punto final y en la parte inferior izquierda te aparecerá la cantidad de kilómetros que hay entre esos puntos.

Es importante precisar que el móvil no mostrará una línea recta, sino unos puntos.

Ocurre lo mismo cuando marcas dos puntos lejanos, la recta se va a curvar.