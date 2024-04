Muchos usuarios recurren a Google Maps cuando no saben cómo llegar a una determinada dirección, incluso cuenta con un mecanismo de voz capaz de guiarte en tiempo real; sin embargo, lo que muchos no saben es que el referido aplicativo de geolocalización registra todos los lugares que has visitado, ya sea hoy, ayer, hace semanas, meses e incluso años, por supuesto siempre y cuando hayas utilizado el mismo correo electrónico, ¿Quieres saber cómo acceder a esta importante información? De inmediato voy a explicarte lo que debes hacer, sin duda resulta de mucha utilidad para descubrir a qué sitios ha ido una persona. La app de Google tiene la herramienta denominada “Tus rutas” o “Tu cronología”, misma que viene activada por defecto, ¿Es legal que la empresa de la gran G recopile estos datos? Sí, desde que aceptaste los términos y condiciones de Maps.

Así puedes saber dónde has estado con Google Maps

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Tus rutas ”.

”. Te saldrá el aviso “ Retrocediendo en el tiempo ”, espera que Maps termine de procesar la información.

”, espera que Maps termine de procesar la información. El siguiente paso es seleccionar una fecha específica > coloca el día, mes y año.

Va a salir todo tu recorrido durante ese día, las avenidas, calles y establecimientos visitados.

Oprime las pestañas “Viajes”, “Lugares”, “Ciudades” y “Mundo” para acceder a información más detallada.

