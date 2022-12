¿Trabajas en el territorio peruano? entonces te recordamos que el próximo jueves 8 y viernes 9 de diciembre, será feriado largo para los empleados del sector público y privado, pues en la primera fecha se conmemora el “Día de la Inmaculada Concepción”, una festividad de carácter religioso; por otra parte, en la segunda se recuerda la “Batalla de Ayacucho”, un acontecimiento histórico que significó la consolidación de la independencia de la República del Perú. Muchas personas no irán a laborar en los días antes mencionados, así que probablemente los disfruten saliendo con sus amigos o familiares a un centro comercial, restaurante, supermercado, etc., ¿Te gustaría saber si estos lugares abrirán sus puertas durante los feriados? desde Mag te explicaremos cómo averiguar esa información con la ayuda de Google Maps.

Google Maps no solo es una plataforma que sirve para guiarte a un determinado lugar cuando no lo conoces, también te brinda información relevante como por ejemplo: la página web del centro comercial, las opiniones de los visitantes, días más concurridos (ideal para evitar la aglomeración y contagios por el COVID-19), directorio de negocios, etc., sin embargo, el dato más importante es el horario de atención de un establecimiento durante los feriados (8 y 9 de diciembre en este caso).

¿Cómo saber con Google Maps si un establecimiento atenderá en los días festivos?

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple.

Ahora, abre el aplicativo y en la barra de búsqueda de la parte superior, escribe el nombre del establecimiento al que deseas acudir en los feriados.

Se desplegará una ventana con toda la información del lugar, deslízala hacia arriba para verla en pantalla completa.

Luego, desplázate hacia abajo y presiona sobre la pestaña denominada “Información”.

El siguiente paso es oprimir en la sección que tiene el ícono de un reloj.

Finalmente, observarás el horario oficial de la semana, busca el jueves y viernes para saber a qué hora abrirán o cerrarán sus puertas.

Las 5 funciones que llegaron a Google Maps

Neighborhood vibe : esta nueva función permite a los usuarios ver las zonas más populares de ciertas ciudades por medio de fotografías y reseñas compartidas por otras personas. De esta manera, podrás conocer de forma anticipada los lugares de tu interés.

: esta nueva función permite a los usuarios ver las zonas más populares de ciertas ciudades por medio de fotografías y reseñas compartidas por otras personas. De esta manera, podrás conocer de forma anticipada los lugares de tu interés. Efecto fotorrealista : si tienes curiosidad por conocer monumentos de otros países, tales como la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, entre otros, podrás hacerlo sin salir de casa, ya que Google Maps ha incorporado una novedosa característica que te permitirá ver más de 250 piezas a través de une efecto fotorrealista aéreo.

: si tienes curiosidad por conocer monumentos de otros países, tales como la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, entre otros, podrás hacerlo sin salir de casa, ya que Google Maps ha incorporado una novedosa característica que te permitirá ver más de 250 piezas a través de une efecto fotorrealista aéreo. Vista inmersiva : a través de esta característica, los usuarios podrán entrar de forma virtual en diferentes establecimientos como centros comerciales, museos, estadios, entre otros, y así conocer más detalles de su interior y el aforo.

: a través de esta característica, los usuarios podrán entrar de forma virtual en diferentes establecimientos como centros comerciales, museos, estadios, entre otros, y así conocer más detalles de su interior y el aforo. Live View : con esta opción podrás ver los lugares que te rodean en realidad aumentada. Asimismo, ya no solo se limitará a calles, sino que ahora serás capaz de visitar restaurantes y otros establecimientos.

: con esta opción podrás ver los lugares que te rodean en realidad aumentada. Asimismo, ya no solo se limitará a calles, sino que ahora serás capaz de visitar restaurantes y otros establecimientos. Rutas sostenibles: Google Maps ha incorporado la función de rutas sostenibles que consiste en ir en determinadas direcciones que sean más amigables con el medio ambiente.

¿Cómo conocer tu ubicación en Google Maps?

Lo que primero debes hacer es activar en tu smartphone tu ubicación.

Tras esto, abre la aplicación de Google Maps .

Ahora, en la esquina inferior derecha, busca la brújula .

. Una vez que la encuentres pulsa en ella y espera algunos segundos.

De manera inmediata, verás cómo te indicará en el mapa tu ubicación.

