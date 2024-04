Google Maps es una de las mejores aplicaciones que han desarrollado los de Alphabet Inc., pues la mayoría recurre a esta importante plataforma cuando no sabe cómo llegar a una determinada dirección o lugar, sin embargo, casi todos utilizan las funciones básicas sin saber que existen herramientas ocultas que te ayudarán a tener una mejor experiencia de navegación por el mapa, ¿Quieres saber cuáles son? Elaboré un listado con las mejores opciones, pero es importante aclarar que algunas benefician a los usuarios que cuentan con un vehículo. Todas las herramientas se encuentran disponibles en la versión estable de Google Maps, significa que no será necesario activar el programa beta, habiendo aclarado el punto, toma nota y sigue cada uno de los pasos.

Estas son las mejores funciones de Google Maps

Retroceder en el tiempo : básicamente es una función para ver cómo era un lugar hace varios años. Solo debes ir al sitio y activar la opción Street View (parte inferior izquierda de la pantalla) > toca el botón “Ver más fechas” > escoge el mes y año.

: básicamente es una función para ver cómo era un lugar hace varios años. Solo debes ir al sitio y activar la opción Street View (parte inferior izquierda de la pantalla) > toca el botón “Ver más fechas” > escoge el mes y año. No olvidar el estacionamiento : muchos conductores tienen este problema, se estacionan y no saben en dónde dejaron su coche. Presiona el punto azul (ubicación actual) > desplaza la ventana de la parte de abajo hacia arriba y oprime en “Guarda el estacionamiento” > para llegar al punto dale a indicaciones.

: muchos conductores tienen este problema, se estacionan y no saben en dónde dejaron su coche. Presiona el punto azul (ubicación actual) > desplaza la ventana de la parte de abajo hacia arriba y oprime en “Guarda el estacionamiento” > para llegar al punto dale a indicaciones. Activar todos los restaurantes cercanos a ti : entra a la aplicación y presiona la pestaña “Restaurantes”, está específicamente debajo de la barra de búsqueda.

: entra a la aplicación y presiona la pestaña “Restaurantes”, está específicamente debajo de la barra de búsqueda. Rutas para ahorrar combustible : Se trata de una configuración para que Google Maps siempre te indique los mejores atajos, así ahorrarás una gran cantidad de combustible. Accede a la configuración > presiona en “Navegación” > enciende el interruptor “Preferir rutas con bajo consumo de combustible” > por último, en “Tipo de motor” selecciona entre gasolina, diésel, eléctrico o híbrido.

: Se trata de una configuración para que Google Maps siempre te indique los mejores atajos, así ahorrarás una gran cantidad de combustible. Accede a la configuración > presiona en “Navegación” > enciende el interruptor “Preferir rutas con bajo consumo de combustible” > por último, en “Tipo de motor” selecciona entre gasolina, diésel, eléctrico o híbrido. Subir el volumen de las indicaciones por voz: presiona el ícono de tu foto de perfil > pulsa en “Ajustes” > “Configuración de navegación” > ubícate en la sección denominada “Volumen de guía” > escoge “Alto”.

Síguenos en nuestras redes sociales: