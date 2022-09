Cada vez que te recorres un camino con la ayuda de Google Maps, seguramente hayas activado la voz de la aplicación para que te oriente de forma más precisa y para una mayor comodidad.

No obstante, puede que la voz predeterminada no sea muy clara para ti o simplemente no te guste. Para este caso, la app de Google cuenta con una amplia gama de voces para que elijas.

Esta opción la puedes realizar, ya sea que cuentes con un celular con Android o iOS, directamente desde Google Maps. Descubre cuáles son los pasos a seguir.

CÓMO CAMBIAR LA VOZ DE GOOGLE MAPS DESDE ANDROID

Desde tu celular con Android , abre la aplicación de Google Maps .

, abre la aplicación de . Seguido, pulsa en tu perfil, ubicado en la zona superior derecha.

Ahora, entra en el apartado Configuración .

. Entre las opciones, elige Configuración de navegación .

. Posteriormente, toca en Sonido y voz .

. Una vez hecho esto, escoge Selección de voz .

. Por último, selecciona el idioma de tu preferencia.

CÓMO CAMBIAR LA VOZ DE GOOGLE MAPS DESDE IPHONE

Primero, abre Google Maps desde tu iPhone.

desde tu iPhone. Luego, dirígete a tu perfil, que se encuentra en la parte superior derecha.

Elige Configuración , seguido de Uso de mapas.

, seguido de Uso de mapas. Ahora, escoge la opción Búsqueda por voz .

. Finalmente, selecciona en el idioma que deseas y listo.

El truco para compartir el tiempo que tardarás en llegar desde Google Maps

Lo que primero debes hacer es entrar a la app de Google Maps desde tu smartphone.

desde tu smartphone. Luego, inicia la ruta que habías planeado.

Seguido, pulsa sobre esta y dirígete a la opción Decir por dónde vas .

. Una vez hecho esto, tendrás que elegir al contacto que quieras que sepa tu ubicación.

Dale a Compartir y finalmente el contacto sabrá en cuánto tiempo tardarás en llegar al destino.

De esta manera, tus amigos podrán conocer más detalles sobre tu paradero y así asegurarte el tiempo que demorarás en el recorrido.

