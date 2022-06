El combustible se ha convertido en una gran preocupación no solo para el bolsillo de los conductores, sino también para el de los pasajeros, pues al aumentar el precio de la gasolina automáticamente incrementan las tarifas de los buses, taxis, boletos de avión, etc. Es un hecho que cualquier rebaja del referido hidrocarburo genera un impacto positivo para la economía de los ciudadanos, así que a continuación, desde Mag te enseñaremos a encontrar la gasolina más barata de tu ciudad con la ayuda de Google Maps. Toma nota.

Google Maps no solo es una plataforma que se dedica a guiarte cuando no sabes cómo llegar a un determinado lugar, también te informa sobre el tráfico en tiempo real, la cantidad de gente que hay en un establecimiento, la calidad del aire de tu ciudad, etc., es un aplicativo multifuncional. Además, puedes saber cuál es la gasolinera de tu zona que tiene el precio más barato del combustible, el mismo que actualmente se encuentra por las nubes debido a la pandemia por el COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia.

LOS PASOS PARA ENCONTRAR LA GASOLINA MÁS BARATA CON GOOGLE MAPS

Primero, asegúrate que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de Apple.

Ahora, abre la aplicación y en la barra de búsqueda añade la palabra "Gasolineras".

En el mapa te aparecerán varias estaciones de servicio, toca sobre el botón denominado “Ver lista”, la cual se ubica en la parte inferior derecha de la plataforma.

Aquí vas a ver el nombre, dirección y horario de todas las gasolineras aledañas a tu punto.

Finalmente, el precio del combustible se encontrará entre la sección de dirección y horarios.

Eso seria todo. Si quieres obtener información detallada sobre el precio de los diferentes tipos de combustible, presiona sobre una estación y te aparecerán las tarifas actuales e incluso las opiniones de los clientes que han recurrido al establecimiento en los últimos días.

CÓMO CAMBIAR LA VOZ DE GOOGLE MAPS

En tu smartphone Android abre Google Maps y presiona en el ícono de tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegará una nueva ventana con varias opciones, accede a los "Ajustes" o "Configuración".

Toca en el apartado “Configuración de navegación”.

Busca la sección “Sonido de prueba” para que escuches la voz actual que tiene Google Maps .

. Si quieres cambiarla haz clic en “Selección de voz” y escoge “Español (Latinoamérica)” o “Español (España)”, en caso no te guste ninguna de las dos quédate con la “Opción predeterminada (Español)”.

Solo queda tocar en la opción “Selección de voz” para que corrobores los cambios en la voz, incluso puedes modificar el volumen de la guía a “Más bajo”, “Normal” o “Alto”, es cuestión de gustos.

