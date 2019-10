Google Maps exhibe miles de lugares dentro de su plataforma para que sus usuarios puedan ubicarse y saber cómo llegar a determinado lugar. Sin embargo, no todos los sitios de nuestro planeta están disponibles, uno de ellos es la Base Militar de Santa Lucía

Si una persona busca el nombre de la instalación en la plataforma verá una mancha negra que no permite hacer el uso de la función Street View ni recorrer la famosa base. Este no es el único lugar del cual no se conoce información al respecto. Conoce qué otros están censurados hasta hoy.

Corea del Norte

Como es conocido, los norcoreanos están fuera de los ojos del mundo y en Google Maps sucede lo mismo. Cuando buscas ese país solo se ve la vista aérea y el nombre de algunos lugares.

Frontera entre Estados Unidos y México

Entre Estados Unidos y México no se puede hacer zoom, solo se ven kilómetros de color verde.

Islas Feroe (Dinamarca)

El archipiélago danés tampoco se muestra completo dentro de Google Maps.

Helipuerto de Cartagena (España)

El helipuerto se ve completamente borroso ni se puede acercar. Sucede lo mismo que con los demás lugares señalados.