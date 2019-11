¿Tu celular no cuenta con los requisitos mínimos? Tranquilo. Aquí te traemos la solución. Google Stadia se lanzó en ciertas partes del mundo. Muchos han empezado a jugar sus videojuegos guardados y comprados. Sin embargo, la gran mayoría que cuenta con un celular no puede acceder a esta aplicación debido a que su dispositivo no es compatible. ¿Qué es lo que se puede hacer?

Ante tanta preocupación, usuarios han descubierto un sencillo truco en Google Stadia que les permite abrir cualquier videojuego e, incluso, grabar las partidas.

Para ello solamente deberás tener instalado en tu celular el navegador Google Chrome. El resto es cosa bastante sencilla y aquí te dejamos los pasos:

¿Quieres jugar Google Stadia en un smartphone no compatible? Esto es lo que tienes que hacer. (Foto: Google)

Abre Google Stadia en Google Chrome

Cuando hayas abierto la ventana, simplemente ingresa a los tres puntitos del navegador

Allí observarás una función que dice: "Ver en modo escritorio".

Pulsa sobre ella y Google Stadia será compatible con tu smartphone

Una vez en esa vista podremos introducir nuestro usuario de Stadia y acceder a los juegos. Tan sencillo como eso. Pero debes tener en cuenta que Stadia no está diseñado como una interfaz táctil por lo que tendrás que conectar un mando Bluetooth a tu móvil para poder jugar cualquiera de los juegos del catálogo de la consola por streaming de Google.

