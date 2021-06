En el último año, varias personas no solo cambiaron su lugar de trabajo de la oficina a la casa. Esto generó que uses tu señal wifi e internet por mucho más tiempo que lo normal. Pero no es lo único, sino que miembros de la familia también tuvieron que conectarse ya sea para asistir a sus clases virtuales de la universidad o escolares.

Si presentaste lentitud a ciertas horas, entonces debes probar estos simples trucos que Google ha compartido para mejorar tu señal wifi, en caso estés conectado de manera inalámbrica. ¿Qué debes hacer en casa?

Lo mejor de todo es que no es necesario contar con algún tipo de marca de router para configurarlo. Simplemente deberás contar con un dispositivo conectado a tu internet para así comprobar la potencia del mismo luego de que realices estos pasos.

Recuera también aprovechar este tutorial para así proteger tu red wifi con mayor seguridad a fin de que otros simplemente accedan a ella de forma fácil.

CÓMO MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET SEGÚN GOOGLE

Lo primero será chequear siempre tu router. Por lo general, el router, la parte esencial que brinda señal wifi, tiende a actualizarse. Para ello comprueba si este procedimiento se ha realizado ingresando a la app de tu operador. De igual forma certifica la fecha de producción del dispositivo, puede que sea demasiado antiguo y necesite un cambio.

¿Quieres mejorar tu señal de internet? Conoce todos los trucos que Google tiene para ti. (Foto: ADZL)