El Honor 200 Pro recientemente se ha lanzado en Perú. El dispositivo móvil se caracteriza no solo por su batería o su perfomance, sino que tiene unas cámaras certificadas por el Hartcourt, el estudio francés de fotografía que se encarga de tomar retratos a los artistas y cuyas fotos están por encima de los mil dólares. Pero ahora la marca china ha decidido colocar toda esa función en tan solo un sensor. ¿Qué tal es todo el teléfono? Aquí la review completa.

Así es el diseño del Honor 200 Pro

El Honor 200 Pro se caracteriza por contar con un cuerpo bastante delgado, eso quiere decir que tiene unas medidas de 163.3 x 75.2 x 8.2 mm, siendo este último número el que más valor tiene porque hace referencia a su grosor. Además, no hay que dejar de lado su peso, pues solo tiene 199 gramos, siendo versátil para trasladarlo de un lugar a otro.

Asimismo, en la zona trasera, ubicamos unos lentes en forma de óvalo, donde se almacenan las cámaras. Estas no sobresalen demasiado del cuerpo total del terminal, aunque puedes proteger el dispositivo con el case de silicona que trae de regalo. El color que me ha tocado evaluar es el cyan, aunque también existen otros que se venden en el mercado.

El Honor 200 Pro se caracteriza por contar con un cuerpo bastante delgado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También tiene los clásicos botones de volumen, el de encendido y apagado, e incluso el puerto USB Tipo-C y doble altavoz, para que puedas disfrutar de tu música sin interrupciones o con calidad opaca. A ello hay que agregar que puedes conectar cualquier dispositivo como un micrófono o audífonos con cable, y los reconocerá.

En torno a la frontal, ubicamos unos bíseles bastante delgados, por lo que estéticamente se ve bien. Además, tiene una pantalla curva hecha de vidrio, y a diferencia de su hermano menor, el Honor 200, el modelo Pro llega dos cámaras delanteras en una especie de píldora que la marca la ha llamado barra dinámica.

Lo bueno es que es resistente a las salpicaduras, pues tiene certificación IP65, aunque no es sumergible, por lo que tienes que tener un poco de cuidado si es que se le introduce algún tipo de líquido.

Sobre la pantalla hay varias cosas que decir

En el tema de la pantalla debo decir que Honor va contra la tendencia. En la actualidad los celulares tienen pantalla plana, pese a que hace algunos años apostaron en las curvas. Sin embargo, el Honor 200 Pro viene con una serie de caídas a sus laterales para que puedas sostenerlo sin que se te resbale de las manos.

El tamaño total de la display es de 6.78 pulgadas. Incluso los colores son bastante fuertes, gozan de contraste nítido, sin que termine ser extremo o que falsee las tonalidades de tus series de aplicaciones streaming, YouTube o de tus mismas fotos.

El tamaño total de la display es de 6.78 pulgadas. Incluso los colores son bastante fuertes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El panel es OLED y lleva el certificado de 1B Colors, y puedes cambiar la tasa de refresco desde los 60 hasta los 120 Hz, mismos que mejorarán la visualización de las animaciones de tu smartphone con cierta velocidad.

En el tema de la resolución, también es tremendo. Por ejemplo, lleva 1224 x 2700 pixeles, esos videos que tanto te gustan ver en redes sociales, gozarán de buena textura en HDR y no se empañan por nada del mundo. Los negros gozan de detalles y los blancos no son tan chirriantes.

El panel es OLED y lleva el certificado de 1B Colors, y puedes cambiar la tasa de refresco desde los 60 hasta los 120 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tienes que saber esto del procesador y rendimiento

El dispositivo móvil cuenta con un procesador bastante veloz, el Snapdragon 8s Gen 3, un chipset de este año, por lo que ya tiene mejoras y puede correr la inteligencia artificial mucho más rápido. También tienes la opción de emplear la IA no solo en la performance de tu smartphone, sino en la protección de algunas aplicaciones que no deseas que permanezcan en la display principal.

En torno a su sistema operativo, el Honor 200 Pro ya tiene Android 14, pero allí no queda todo, porque tendrá hasta 4 actualizaciones más de software. Se le incluye además MagicOS 8, la más reciente capa de personalización de Honor.

El dispositivo móvil cuenta con un procesador bastante veloz, el Snapdragon 8s Gen 3. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El terminal tiene 512 GB de almacenamiento interno, suficiente para que puedas almacenar todos los documentos y fotos que desees. Y se le integra 12 GB de RAM, que puede ampliarse hasta 12 GB más para así hacer correr el terminal mucho más rápido. Esto será controlado también con la inteligencia artificial.

¿Y sobre los juegos? Pude emplear tanto Genshin Impact como Fortnite. En el caso del primero, la performance fue bastante potente. No hubo traspié ni tampoco hubo algún parón o lag que comprometa la velocidad del equipo. Pude emplear la tasa más alta, con 60 fps, en una calidad muy alta. Si bien en un inicio las animaciones se frenaron, conforme pasó el tiempo, a los pocos minutos, ya estuvo íntegro. Los ataques de los personajes, los hechizos, se veían bastante bien, incluyendo los colores, que son bastante vivos.

No hubo traspié ni tampoco hubo algún parón o lag que comprometa la velocidad del equipo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en el caso de Fortnite, sucedió lo mismo. Aunque no alcanzaba la calidad Épica, por lo menos corría de forma uniforme los gráficos. Me ha gustado el desenvolvimiento de los personajes. Aunque en un inicio noté cierta pixelización, lo que te aconsejo es que dejes descargando todos los gráficos para que no haya ningún percance. Puedes hacer girar al personaje en 360 grados y no habrá tampoco temas de lag. Se enfoca rápidamente hacia donde vas a realizar un disparo o un ataque, así que no creo que vayas a perder en la primera, siempre y cuando seas un usuario gamer.

Aunque no alcanzaba la calidad Épica, por lo menos corría de forma uniforme los gráficos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Este es el punto que más te gusta: las cámaras

Además de la alianza con Harcourt, el Honor 200 Pro tiene una cámara principal de 50 megapíxeles en la principal, con 50 megapíxeles en telefoto, mientras que en el ultra gran angular se ubican 12 megapíxeles. Mientras que en el caso de la cámara para selfies es de 50 megapíxeles, acompañado de 2 megapíxeles como el depth sensor.

Lo primero que hay que destacar es que los colores que brinda el teléfono a las fotografías están bien configurados. No hay daños en cualquier condición luminosa, ni tampoco cuando haya poca presencia de luz, o en un día nublado. El HDR ayuda a que esas tonalidades también brinden más tonalidades encendidas, sin falseamiento ni tampoco saturación.

Así toma las fotos del Honor 200 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos del Honor 200 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los cielos tienden a ser bien representados, incluyendo el nublado, además de los colores verdes y amarillos suelen tener buen aspecto. Esto se debe a la opción vibrante que puedes configurar en los ajustes de la cámara.

Cuando cae el sol y hay luz de los postes, estos no tienden a explotar. Por el contrario, dichas fuentes salen bastante bajas. En la noche puedes usar el modo nocturno para que los edificios o los pasadizos no salgan amarillentas, sino que se vean muy similares al ojo humano.

Así toma las fotos del Honor 200 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos del Honor 200 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del telefoto, las fotos no sufren ningún tipo de recorte, por el contrario, está bien hecho y los colores no salen opacos. Puedes hacer un acercamiento de 2.5x y las tonalidades se mantienen estables con respecto a la cámara principal. Ello a diferencia del ultra gran angular, mismo que genera que los balances en los colores sean más fríos.

Durante la prueba fotográfica, Honor nos invitó a una sesión para probar la cámara del Honor 200 Pro y mostrarnos la forma en como funciona su vínculo con Harcourt, y la verdad es que las fotos salen bastante representativas, como si de un estudio se tratara, en especial el blanco y negro.

Así toma las fotos del Honor 200 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos del Honor 200 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Finalmente, la cámara frontal es bastante decente. Los colores no se maltratan y la textura del rostro tampoco sufre ningún tipo de estiramiento o falsedad, algo que algunos terminales todavía conservan. El smartphone tiene 50 megapíxeles y en él puedes emplear el efecto bokeh.

Sobre la batería te digo todo

Una de las cosas que me ha gustado es que el Honor 200 Pro supera la energía de los dispositivos tradicionales. Por ejemplo, si bien los demás traen 5000 mAh, este terminal ahora lleva 5200 mAh, 200 más de energía que pueden equivaler hasta una hora.

Un detalle que debes considerar es que el smartphone sí tiene carga de 100 W, por lo que tendrás en 15 minutos el 60% de la batería, suficiente para que aguante hasta una jornada completa, mientras que el 100% lo alcanzarás a los 40 minutos.

En el tema del drenaje, en un día completo, 24 horas, ha llegado con porcentaje de 20 %, por lo que puede aguantar unas horas extras. Mientras que si eres de jugar, puedes tener 8 horas en producción, de igual manera si ves videos o series de Netflix, en especial para maratonear, llega hasta las 7 horas aproximadamente.

Esta es mi opinión final sobre el Honor 200 Pro

El Honor 200 Pro todavía conserva la pantalla curva. Si bien la tendencia es la display plana, por lo menos, en mi caso, soy fanático de este tipo de paneles.

El color es bastante llamativo y la estructura también me ha gustado, sobre todo porque es bastante delgado.

En el caso de la perfomance, tiene muy buena velocidad y no se te paralizará incluso si dejas demasiadas aplicaciones en segundo plano.

Sobre las cámaras, la verdad es que este Honor 200 Pro me ha encantado en nivel fotográfico. Brinda detalles buenos y no decae en colores cuando empleas el gran angular. Dato aparte son los retratos que puedes tomar gracias a su alianza con Harcourt.

La batería es un punto también a resaltar porque no solo es un poco más que los teléfonos de otras marcas, sino que no demorará demasiado en cargar, ello en caso te hayas olvidado de conectarlo en la noche.

