Honor no solo quiere dominar el mercado peruano y Latinoamericano con sus smartphones de gama media, sino que ha traído todo su ecosistema y entre ellos el Honor Magic 5 Pro , un terminal de gama alta que cuenta con una de las mejores cámaras del mercado.

Pero ¿será realmente tan bueno? Pudimos probar el Honor Magic 5 Pro durante algunas semanas y ya tenemos la review completa del smartphone.

DISEÑO

Aunque siempre es bueno protegerlo con todos sus lados, el Honor Magioc Pro 5 posee vidrio en la parte frontal, trasera y material de aluminio en sus frames, haciéndolo lucir bastante elegante cuando lo tienes en la mano. Esta tiene un cuerpo bastante matizado en la zona trasera, evitando que se impregnen las huellas dactilares.

Allí ubicamos una serie de cámaras reunidas en una especie de círculo negro que no sobresalen demasiado del cuerpo, aunque siempre es bueno colocarle el case que trae de regalo, mismo que calza a la perfección.

El Honor Magic 5 Pro mide 162.9 x 76.7 x 8.8 mm, siendo un poco más gruesito de lo normal, y pesa 219 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Honor Magic 5 Pro mide 162.9 x 76.7 x 8.8 mm, siendo un poco más gruesito de lo normal, y pesa 219 gramos, por lo que siempre es bueno sostenerlo con ambas manos, ya que con una correrás el riesgo a posibles caídas.

A sus laterales solo encontramos los botones de volumen, el de encendido y apagado, el puerto USB-Tipo-C y la ranura para la NanoSIM. No hay presencia de jack 3.5 para tus audífonos, pero puedes disfrutar de tu música favorita con los dos altavoces estéreo que tiene el terminal.

El Honor Magic 5 Pro lleva hasta un círculo en la parte trasera donde se almacenan las cámaras. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ssu pantalla es curva y mide 6.81 pulgadas, ocupando el 91 % del total de la fachada. Allí vemos una especie de orificio en forma rectangular con ovalada que es bastante discreto y delgado, para evitar sobrecargar el dispositivo. Estos sensores lo hacen preciso en el reconocimiento facial con el que también puedes desbloquear tu teléfono.

PANTALLA

La pantalla del Honor Magic 5 Pro es totalmente curva. Esto genera a que el dispositivo pueda tener más display y disfrutar de tu contenido en toda su extensión. Esta viene con tecnología OLED y mide 6.81 pulgadas.

Asimismo, Honor le otorga la posibilidad de elegir hasta 3 tasas de refresco para que así, de paso, ahorres un poco de batería. Tenemos el clásico de 60, el de 90 y el de 120 que hemos utilizado durante todo el tiempo que hemos tenido el smartphone. Pero no es lo único, el panel dispone de HDR10+ para que tus series y videos se puedan ver con mayor profundidad de colores.

Esta viene con tecnología OLED y mide 6.81 pulgadas y puedes cambiar la tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno al brillo, el terminal también sale ganando ya que, por ningún sentido, el smartphone decayó. Se controlaba bien esos 1200 nits. Así estés en el cenit o en el sol más extremo, sin ninguna pestaña de nubes, podrás seguir viendo tu contenido sin problemas.

La resolución del equipo es de 1312 x 2848 pixeles por lo que tus series favoritas y películas, en caso las hayas descargado, podrán ser vistos en calidad de 60 fotogramas por segundo a 2160 píxeles e incluso en 4K.

La resolución del equipo es de 1312 x 2848 pixeles por lo que tus series favoritas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Al igual que la parte trasera, la pantalla también debe protegerse con una mica de vidrio para evitar accidentes fatales. Estas las puedes conseguir en el mismo Honor Store para que así protejas tu equipo desde el primer día.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Honor Magic 5 Pro no solo se desenvuelve correctamente, sino que trae en su interior el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 2, lo que le permite realizar tareas sin ningún tipo de problemas. Además, que tiene 8 GB de RAM.

Esta RAM puede expandirse de manera automática gracias a su función Honor Ram Turbo, la cual le suma 5 GB más, haciéndola más potente y que tus aplicaciones que actúan en segundo plano no generen lentitud al ejecutar la principal.

El Honor Magic 5 Pro viene con procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión a su almacenamiento, también contamos con 256 GB de espacio para que puedas guardar todo lo que desees sin temor a que se llene y, sobre todo, sin tener que comprar espacio en la nube.

Asimismo el Honor Magic 5 Pro viene totalmente actualizado con Magic UI 7 y Android 13. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La verdad es que Honor pone a la altura el honor Magic 5 Pro y lo coloca como uno de los mejores celulares en lo que va del año. Pero ¿qué hay de los videojuegos? En el caso de Fortnite, el dispositivo se ha comportado de manera rápida. Pudimos jugar a 60 fotogramas por segundo sin problemas y no hubo ningún retraso en los toques. La sincronización entre sonido y la velocidad de los gráficos estaban correctamente bien implementados, ni tampoco existieron los famosos toques fantasmas, esos que muchas veces las pantallas curvas generan.

En el caso de Fortnite, el dispositivo se ha comportado de manera rápida. Pudimos jugar a 60 fotogramas por segundo sin problemas y no hubo ningún retraso en los toques. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact, la tasa de refresco ayudó a que el videojuego pueda soportar esos 60 fotogramas por segundo en una calidad alta. Los colores son bastante impresionantes y tampoco existe lag de por medio. Todo calibrado de forma que no haya ningún tipo de pulsación indebida cuando estés golpeando a los monstruos. Las tonalidades son encendidas y eso ayuda bastante al dinamismo del juego.

¿Se calienta? Pues un poco, no es como los celulares que vienen con aluminio alrededor y tienden a calentarse mucho, por el contrario, la temperatura del Honor Magic 5 Pro es variante dependiendo de las aplicaciones que utilices.

CÁMARAS

Una de las segundas mejores cámaras alrededor del mundo, según el ranking de DXOMark. EL Honor Magic 5 Pro viene con 50 megapíxeles por todos lados, tanto en la principal, en el ultra gran angular y el el telefoto que te brinda un zoom de 3.5X. Mientras que en la frontal contamos con 12 megapíxeles.

La verdad es que los colores salen bastante bien parecidos a la realidad, sin falseos extremos y hace hasta lo imposible para captar detalles que muchas cámaras aún no han logrado. La saturación no suele ser extrema, pues las tonalidades se mantienen en su punto y no hay quemado.

Así toma las fotos el Honor Magic 5 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic 5 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También el rango dinámico que hace el equipo, con un balance de blancos balanceado y unos negros profundos con detalles, permiten que la fotografía sea mucho más real, sin trabajo de software de por medio o que sea falso.

También se le aplica un efecto bokeh que lo desarrolla de manera uniforme, difuminando el resto de los elementos sin necesidad de tocar demasiado la pantalla. El resalte del objeto frente a los demás es sobre saliente.

Así toma las fotos el Honor Magic 5 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic 5 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic 5 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de la noche, no hay necesidad de que tengas que hacer el uso de flash, por el contrario, el modo nocturno trabaja bastante bien permitiendo captar algunos detalles que a la vista no se notan, incluso maneja bien el cielo. Eso sí, no vayas a hacer zoom porque allí sí es posible la presencia de ruido.

El Honor Magic 5 Pro tiene la posibilidad de hacer zoom de 3.5x, pero te aseguramos que mejor lo mantengas en ese acercamiento. Si bien puedes realizar los 10x sin problemas, lo mejor será contar con buena iluminación. Aunque también puedes alcanzar el zoom de 100x, lo hemos usado para tomar fotos de noche a la luna, aunque a veces hace falta una buena nitidez y no está demasiado desarrollado.

Así toma las fotos el Honor Magic 5 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic 5 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema del gran angular, hemos notado es que no hay decaimiento de los colores con respecto a la cámara principal y eso es lo que me ha gustado bastante. Tampoco existe distorsión a sus laterales. Está bien implementado y las tonalidades se mantienen vivas.

Sobre los selfies puedes hacerlos en el día como en la noche. En el día puede que haya un poquito de iluminación y se exponga el sol frente a todo, pero los colores los trata con naturalidad, mientras que, de noche, lo mejor será usar el modo normal, ya que el modo retrato sí suele generar opacidad.

BATERÍA

Una de las cosas que puede que te guste bastante. El equipo viene 5100 mAh de batería en su interior, lo que te proporciona, en caso lo uses de manera normal, es decir, revisando mensajes o respondiendo los correos, tomándote fotos, etc., alrededor de día y medio.

El equipo viene 5100 mAh de batería en su interior. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sin embargo, el efecto contrario, como en todos los celulares, en videojuegos la batería suele drenarse más y puede durarte entre 7 a 8 horas aproximadamente. Aunque te recomendamos también apagar la pantalla Always on para ahorrar un pelín más de energía.

Sobre su carga, el Honor Magic 5 Pro viene con 66 w de potencia, por lo que puedes tener el 50% de la batería en tan solo 20 minutos mientras que el 100% de ella en aproximadamente 35 a 40 minutos.

CONCLUSIONES

El Honor Magic 5 Pro es un dispositivo que vale la pena probar. Quizá el mayor temor de las personas es la marca pues, al ser no tan nueva, todavía le genera dudas.

El terminal no presenta lag de por medio y corre bastante bien, siendo uno de los que no tiene esos efectos de toques fantasmas en su pantalla mientras juegas.

Las cámaras son bastante correctas, incluso tienes la posibilidad de que las imágenes puedan tener un efecto vivido para que así realce más el color. Cada uno tiene 50 megapíxeles y la calidad no baja.

La batería es de lo normal, aunque no hay variaciones con respecto a otros celulares, te recomendamos usar el dispositivo a 60 Hz y con el Always on apagado para que así puedas tener más energía.

