Si estás buscando un reloj deportivo que no solo mida tu nivel de calorías, sino también la temperatura corporal, Honor ha decidido lanzar en nuestro país su reloj inteligente pequeño, pero poderoso: el Honor Watch 4.

El dispositivo puede hacer varias cosas e incluso contestar llamadas. ¿Será suficiente? Aquí la review completa del Honor Watch 4.

DISEÑO

El Honor Watch 4 tiene un acabado en aluminio bastante bonito que hace que el dispositivo luzca realmente preocioso al momento de que lo coloques en la muñeca. Es netamente cuadrado con esquinas redondeadas.

Este reloj, te todo terreno, mide 45,3 mm × 39,1 mm × 11,2 mm y pesa nada menos que 32 gramos. Lo bueno de todo es que cuenta con una ligera curvatura en su estructura para que no incomode en la muñeca y eso me ha encantado.

REVIEW | Este reloj, te todo terreno, mide 45,3 mm × 39,1 mm × 11,2 mm y pesa nada menos que 32 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, el Honor Watch 4 llega con un botón para que puedas acceder rápidamente a todas las funciones de deporte. De igual forma en la zona trasera, encontramos los sensores que permiten que el dispositivo pueda controlar tu actividad diaria.

A parte de ello, las correas de silicona son intercambiables, ojalá Honor solamente venda dichas bandas en sus tiendas las cuales ya suman más de 10 en todo el Perú. Lo mejor de todo es que se adapta a cualquier muñeca pues tiene pequeños orificios de sobra, así que no hay excusa.

REVIEW | El Honor Watch 4 llega con un botón para que puedas acceder rápidamente a todas las funciones de deporte. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tiene una resistencia de 5 ATM en caso quieras nadar con él o hacer una triatlón. De todas formas es un dispositivo que no debe faltar en tu muñeca ya que, con la velocidad en que se deslizan las apps, lo pone a tope frente a la competencia.

PANTALLA

La pantalla del Honor Watch 4 es de 1.75 pulgadas, pero a su vez es AMOLED, por lo que los colores del dispositivo serán bastante contrastados y brillantes. En la iluminación no fallará, pues puedes controlar todo lo que deseas bajo el sol sin perder las notificaciones.

Este es de 60 Hz y cuenta con una resolución de 390 x 450. Además tiene un marco que es bastante delgado, generando que el dispositivo no tenga esos molestosos bíseles que suelen ser demasiado grandes y achican la pantalla.

REVIEW | La pantalla del Honor Watch 4 es de 1.75 pulgadas AMOLED, por lo que los colores del dispositivo serán bastante contrastados y brillantes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, Honor solo te brinda una serie de esferas en su reloj, por lo que puedes obtener más dentro de su aplicación Honor Salud para que así le des un toque distinto al reloj, sobre todo si eres deportista o, ahora que está de moda, darle un criterio aesthetic.

Lo bueno es que no se cuelga la display. Los toques en la pantalla responden bastante bien y la fluidez del control de la misma está bien desarrollada. Esto lo diferencia de otros dispositivos que suelen generar lag cuando abres alguna aplicación.

REVIEW | Los toques en la pantalla responden bastante bien y la fluidez del control de la misma está bien desarrollada. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, aunque puede que sea un capturador de huellas dactilares, debes tener un poco de cuidado al momento de limpiarlo y evitar que se raye el reloj.

CONFIGURACIÓN Y RENDIMIENTO

El Honor Watch 4 se sincroniza rápidamente con la aplicación Honor Health o Honor Salud, y está liberado para Android y iPhone, por lo que no es exclusivo solo para dispositivos de la marca china. Eso da gusto porque el ecosistema no es para nada cerrado.

Ya mudándonos a las cualidades que tiene la aplicación, en ella puedes visualizar todos los detalles del monitoreo. Por ejemplo, a través de ella puedes chequear las calorías que has quemado, pero además trae una novedad, que es la posibilidad de medir la temperatura corporal, de modo tal que, en caso sientas que tengas fiebre, puedes medirla rápidamente.

REVIEW | El Honor Watch 4 se sincroniza rápidamente con la aplicación Honor Health o Honor Salud. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo tienes la opción para hacer y recibir llamadas. Lo bueno del Honor Watch 4 es que tienes la opción para contestar y hablar por el mismo reloj, eso sí, te aconsejamos que lo realices en lugares menos bullosos para que no se interrumpa la comunicación.

Cabe precisar que no hay posibilidad de instalar más aplicaciones, además viene con 4 GB de memoria interna. Recibiremos también las notificaciones que nos lleguen, pero solo podremos visualizarlas mas no contestarlas.

REVIEW | Cabe precisar que no hay posibilidad de instalar más aplicaciones, además viene con 4 GB de memoria interna. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una de las cosas que me ha gustado del relos es que te da una buena precisión al momento de hacer deporte. Hay un contador de calorías diario que no solo es bueno sino que te ayuda también a que puedas levantarte. Tienes una decena de modos deportivos a tu gusto para que los puedas desarrollar. En mi caso lo usé en el gimnasio y durante carreras y la misma app te informa no solo los lugares que recorriste, sino también las zancadas que atravesaste.

Sin duda un reloj interesante que, sobre todo, les servirá a los deportistas. Me ha gustado desde el primer día de uso. Eso sí, es un poquito incómodo al momento de dormir.

BATERÍA

El Honor Watch 4 cuenta con 451 mAh de batería. Aunque suene ínfima, esta tiende a durar entre 4 a 5 días en caso realices llamadas o tiendas a habilitar el modo de sonido en las notificaciones del reloj.

Si se mantiene en silencio, el dispositivo puede llegar a bordear los 7 a 8 días sin tocar su base magnética. Te sugerimos no utilizar demasiado el brillo, ya que con uno de 3 estará más que completo.

REVIEW | El Honor Watch 4 cuenta con 451 mAh de batería que puede durar entre 4 a 7 días dependiendo de la configuración. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para su carga, la demora es de 2 horas aproximadamente, pero puedes tener en 20 minutos un 10% de batería que durará alrededor de 1 día entero sin perder algunas funciones o ponerlo en modo de ahorro de energía.

CONCLUSIONES

El Honor Watch 4 es uno de los relojes bastante interesantes que puede servir para aquellos que realizan deporte.

No incomoda demasiado y se amolda a la muñeca rápidamente. De esa manera tienes la oportunidad de abrir las apps que ya vienen preinstaladas y monitorear todo lo que desees, incluyendo tu temperatura corporal.

Lo bueno de todo es que la manera en cómo se despliegan las animaciones son bastante rápidas. No sufrirás ni un segundo o te dará dolor de cabeza.

El Honor Watch 4 se ha empezado a vender en nuestro país a un precio de 599 soles.

