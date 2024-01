Honor ha lanzado en el Perú su nuevo smartphone de gama media con barra dinámica, donde puedes visualizar algunas de tus aplicaciones, y una protección anticaída: estamos hablando del Honor X8b, el terminal que llega junto al Honor X7b.

¿Será realmente buena idea comprarlo? Tuvimos la oportunidad de poder probar el terminal durante algunas semanas y aquí la review completa del celular.

Diseño

El Honor X8b cuenta con un diseño bastante bonito en la zona trasera, donde obsevamos un chasis escarchado y en color verde, ello con la finalidad de que no se impregnen las huellas dactilares, ni mucho menos algún otro elemento como tierra.

Allí encontramos un islote cuadrado donde encontramos hasta triple cámaras y un sensor flash. Asimismo el Honor X8b lleva una estructura de 161.1 x 74.6 x 6.8 mm y pesa 166 gramos. El dispositivo solo trae una ranura para colocar dos NanoSIM, además tenemos un puerto USB Tipo-C, el botón de volumen y de encendido y apagado que funciona como lector de huella, aunque también lleva el famoso reconocimiento facial el cual es más rápido.

Lo que me gusta es que es bastante fácil de transportar con una sola mano y no hay ese peligro de que se resbale de las palmas. De igual manera es necesario que le coloques su case de silicona para evitar posibles roturas ya que, aparentemente, está construido de vidrio resistente a caídas de más de un metro.

Por otro lado, el terminal lleva una fachada que ocupa el 89.9% del total de la fachada y contamos con una especie de píldora en la zona superior muy similar al de los iPhone, conocida como “Barra dinámica”. Esta tiene la capacidad de poder interactuar con el usuario si es que la presiona. Algunas apps que puedes emplear para tener información sobre ella son las llamadas, las grabaciones, la música, etc.

Los 6.7 pulgadas de pantalla se extienden de tal forma que no deja casi bordes o algún tipo de frames que no termine por disfrutar a las personas el total de la fachada. Eso es bueno, sobre todo, cuando desees visualizar tus contenidos multimedia.

Pantalla

El dispositivo Honor X8b cuenta con una pantalla, como había mencionado, de 6.7 pulgadas, pero esta vez llega con la tecnología AMOLED, misma que te presentará una serie de colores más vivos y bastante encendidos, sin demasiada saturación ni tampoco observarás tonalidades distintas a la realidad.

El panel puede cambiar de tasa de refresco, de 60 a 90 Hz, por lo que disfrutarás de manera más rápida las animaciones de tu dispositivo. EN el tema del brillo, está bien calibrado de forma automática y puede llegar hasta los 1200 nits, por lo que no perderás tus notificaciones al momento que te encuentres en el cenit.

La resolución del Honor X8b es de 1080 x 2412 píxeles y puedes visualizar tus videos en 60 fotogramas por segundo con un máximo de 1080 píxeles. No alcanza el 4K, pero con ello es suficiente visualizar tu contenido de YouTube, Netflix o cualquier aplicación.

Los colores de los videos suelen verse bien en el celular de gama media. Contamos con detalles en los negros y blancos y no hay ese efecto de sombra donde te terminas observando como espejo en la display del celular.

Si bien trae una especie de mica protectora, lo mejor será siempre cambiarlo por uno más resistente y de vidrio para evitar cualquier caída o malogros en la display.

Procesador y rendimiento

Una de las cosas que me ha llamado la atención de este dispositivo, en el caso lo uses para poder comunicarte o instalar aplicaciones simples, suele ser bastante rápido. Ello llega gracias a su procesador, el Snapdragon 680, un chipset que, si bien tiene algunos meses, lo da todo para que no se produzcan lentitudes.

A nivel interno también contamos con 8 GB de RAM, e incluso 8 GB de RAM Turbo, mismos que toma prestados de los 256 GB de almacenamiento interno. Eso sí, no hay una opción que te permita desactivarlo, por lo que se activa de manera automática cuando tu dispositivo empieza a hacer esfuerzo.

También tenemos Android 13 y la última capa de personalización de Honor, el Mágicos 7.2, mismo que ya se encuentra en varios celulares. A nivel estético el menú suele ser el mismo, pero la rapidez en cómo actúa es bueno. Eso sí, Honor garantiza por lo menos una a dos actualizaciones de software en sus equipos.

En el tema de los videojuegos sí hay que tomarlo con pinzas. Probamos primero Fortnite y el terminal sí que sufrió bastante. La lentitud era obvia y, pese a que descargamos el paquete de alta, no mejoró. Los movimientos de los personajes demoraban y dar una vuelta en 360 grados generaba confusiones pues podrían eliminarlo rápidamente

En el caso de Genchin Impact, debes manejarlo a 30 fotogramas por segundo en calidad baja con la finalidad de que no ocurra algún tipo de contratiempo. El terminal lo hace bien y reproduce las animaciones sin mucho retraso, aunque también hay ligera lentitud, por lo que debes tenerlo en cuenta. ¿Y la temperatura? Pues sentirás que la zona trasera, justo al lado de las cámaras, se incrementa de tal forma que debes mejor dejar reposar tu dispositivo.

Cámaras

El Honor X8b cuenta con triple cámara trasera, encabezados por un sensor de 108 megapíxeles, mientras que el ultrawide es de 5 megapíxeles y el macro de 2 megapíxeles. Asimismo su cámara delantera es de 50 megapíxeles.

La cámara principal me ha dejado más que satisfecho. Las imágenes se ven bastante buenas en cuanto a detalles, no hay pixelización ni cuando te encuentras bajo sombra. Los colores también son bastante naturales, no hay distorsión de la realidad ni mucho menos existe algún tipo de baja calidad.

Eso sí, debes activar los 108 megapíxeles desde los ajustes de la aplicación. Tampoco hay saturación ni quemadura en las imágenes. Lo bueno es que puedes utilizar el modo macro rápidamente cuando te acercas a cualquier objeto. De esa forma tendrás garantizado que tus fotos tendrán ese difuminado de fondo.

Eso sí, cuando hay demasiado sol, las tomas no defraudan ni por un segundo, pero en la noche, es posible que tengas que utilizar el flash o el modo nocturno para mejorarlas, aunque a veces suelen verse pastelizadas.

En el tema del ultrawide, de 5 megapíxeles, es una cámara que, si bien puedes obtener mayor cantidad de panorama, suele bajar el color de la naturalidad que tiene el sensor de 108 megapíxeles.

Lo mejor será siempre usarlo en situaciones donde hay bastante luz, sea en el exterior como en el interno, mientras que de noche las imágenes pueden también verse un poco pixeleadas o con algo de ruido, pero en especial pastelizadas o con un color de arrastre.

Ya si nos movemos a la cámara frontal, tenemos 50 megapíxeles, algo que rescatará de por sí todos los detalles de tu rostro, sin demasiada exposición al maquillaje o la falsedad. Aunque hay ligera tibieza o frío en las fotos, puedes activar el HDR y la inteligencia artificial, las cuales mejoran sustancialmente las tomas con un mejor ingreso de luz.

Batería

El Honor X8b lleva 4500 mAh de energía, por lo que puedes contar con hasta 16 horas garantizadas de batería sin tener que enchufarlo. Esta cuenta con 35W en el enchufe de carga, misma que es un poco más rápido que el X8a.

Podrás tener cerca del 100% en tan solo una hora, mientras que el 50% en 25 minutos. Eso sí, lo mejor será activar las cargas nocturnas para que así la batería no se dañe demasiado rápido y goce de mejor desempeño.

En tanto si usas aplicaciones básicas puede que tengas hasta día y medio en usar las funciones como responder correos, mensajes, llamar, entre otros. Mientras que si empiezas a jugar, aunque no sea un smartphone gamer, la energía puede durar hasta 7 horas.

Conclusiones

El Honor X8b es bastante bueno en cuanto a pantalla. Viene reforzado y la pequeña píldora que se encuentra en la display no dificulta en la visualización de todo tu contenido multimedia.

Honor le integra a su dispositivo con una barra dinámica para poder controlar algunas apps predeterminadas como ver el estado de la grabación, cambiar de canciones, etc.

Asimismo, algo que me ha gustado del Honor X8b es que es rápido. Si bien no está en el tope, pero se defiende. De esa manera puedes gozar de animaciones rápidas y sin muchos problemas.

También en la cámara frontal y posterior. Las principales te permiten contar con fotos decentes y, al mismo tiempo, capturar detalles de los objetos con buenos colores y sin saturación.

Lo malo quizá es que, al ser un tope más alto que el Honor X8a o su hermano menor, el Honor X7b, suele ser lento en los videojuegos más pesados, lo que lo convierte en un celular gamer básico.

