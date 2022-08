Huawei ha lanzado en el Perú no solo varios dispositivos al alcance del bolsillo, sino también sus audífonos más económicos con canceladores de ruido: los Huawei Freebuds SE . ¿Serán posible? Este tiene sensores y un diseño bastante dinámico.

Pusimos a prueba los Huawei Freebuds SE durante algunas semanas y ya tenemos el resultado final. ¿Suenan bien? Esto es lo bueno y lo malo de los auriculares inalámbricos.

DISEÑO

Los Huawei FreeBuds son bastante prácticos. Su estuche tiene forma de una píldora gigante y dentro de ellos, en forma horizontal, encontramos los audífonos con colita que también llegan en color blanco.

Estos audiruclares, al igual que la gran mayoría, están hechos de plástico y no solo cuentan con la posibilidad de cancelar el ruido externo, sino que se acomodan bien a la oreja de cualquier persona. Incluso en la caja puedes tener almohadillas intercambiables.

En la pequeña colita o bastoncito encontramos lo que serían sus sensores los cuáles son solo uno por audífono. Puedes configurarlos desde la app de Huawei, llamada AI Life. Asimismo, estos no se resbalan ni se caen cuando giras o mueves la cabeza de un lado a otro, sobre todo al momento de correr.

Los Huawei Freebuds SE cuentan con unos pequeños pines en cada palito del audífono, mismos que se conectan a la caja para poder cargarse. En la zona interna de esta tenemos el botón para sincronizar y desincronizar los auriculares.

Por otro lado, en el tema de la carga, esta es mediante entrada USB Tipo-C y su conexión se ubica en la zona trasera del estuche. Aunque no es imantado, tienes que tener un poco de cuidado que el polvo ingrese al mismo.

Por lo demás, los Huawei Freebuds SE tienen un diseño bastante moderno y que le dan un aspecto enriquecido a los audífonos que son bastante baratos a comparación de otros que no poseen la cancelación de ruido.

PERFORMANCE Y CONFIGURACIÓN

¿Cómo los sincronizo? Si bien los Huawei Freebuds SE se pueden unir mediante el Bluetooth, existe la app Huawei AI Life para Android o iPhone con la que puedes obtener más detalles. Rcuerda actualizar a fin de que reconozcan los Huwei Freebuds SE o no aparecerán.

Allí podrás observar el nivel de batería en el estuche y en cada uno de los auriculares. Asimismo en ella tienes la posibilidad de definir los toques de cada uno de los auriculares, como contestar llamada, pausar una canción, entre otros.

¿Qué tal es el sonido? Pues los Huawei Freebuds SE sí cancelan el ruido en un 80% aproximadamente, aunque aún puedes seguir escuchando el sonido del exterior, pero eso no es una desventaja, ya que te servirá para así evitar distracciones.

Asimismo puedes configurar el audio mediante el ecualizador de tu smartphone a fin de obtener mejoras en cuanto al sonido, pero de fábrica el audio es bastante decente. No hay bajos fuertes, sino más bien suaves y el sonido es cálido.

Los agudos no suenan nada chirriantes. Lo mejor de todo es que no hay cortes ni mucho menos cuando estás en la calle corriendo. A parte de que no se desprenden de tu oreja, tampoco hay desconexión, por lo que es bastante estable por el precio que tienen.

En el tema de la sensibilidad, pues los Huawei FreeBuds SE no tiene esos toques fantasmas un mucho menos que reaccione cuando coges los auriculares ya sea al ponértelos o simplemente acomodártelos.

BATERÍA

¿Duran bastante? Sí. Los Huawei FreeBuds SE cuentan en su interior con 36 mAh cada uno, mismo que te otorga 6 horas de música con la cancelación de ruido activa. Mientras que en el caso del estuche, lleva 410 mAh, brindándote 24 horas más de música.

Esto genera a que al final tengas más de un día completo en caso quieras utilizar los auriculares para escuchar tus canciones favoritas, y puedes cargar hasta en 3 oportunidades tus dispositivos para que no pare la diversión.

En el tema de la carga, pues los Huawei FreeBuds SE tienden a cargarse mediante cable, no hay posibilidad de inalámbrico. Asimismo los dispositivos pueden tener el 100% de la batería en una hora y media, mientras que en 40 minutos ya tendrás el 50% de la caja lista.

CONCLUSIONES