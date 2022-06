Con la finalidad de seguir apostando por el gama media, Huawei ha traído a nuestro país un dispositivo con una serie de prestaciones que pueden gustar a muchas personas, el Huawei Nova Y70 . Si bien no hay Google, tenemos una cámara de 48 megapíxeles en la zona trasera, además de una batería amplia.

¿Será buena opción comprarlo en pleno 2022? Aquí en MAG te damos todos los detalles de lo bueno y lo malo del Huawei Nova Y70 el cual tiene un precio de 799 soles.

DISEÑO

El Huawei Nova Y70, si bien trae un notch en la parte superior de la pantalla, el terminal suele ser bastante limpio y con prestaciones actuales. Contamos con un lector de huella lateral en el botón de encendido y apagado, además de los de volumen.

También contamos con un puerto USB Tipo-C, el jack 3.5 para los audífonos, un solo altavoz y la bandeja para la NanoSIM y MicroSD. Cabe precisar que si empiezas a jugar debes tener un poco de cuidado en tapar el sonido.

El Huawei Nova Y70, si bien trae un notch en la parte superior de la pantalla, suele ser bastante limpio y con prestaciones actuales. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en la zona trasera, el Huawei Nova Y70 llega en color azul protegido por una capa de plástico brillante. Sin embargo, su defecto está en que es un capturador de huellas al máximo y ese es el único fastidio.

También en ella se posa un módulo de tres cámaras en un espacio ovalado que no sobresalen demasiado del cuerpo, por lo que no sentirás en ningún sentido que se balancee sobre la mesa.

El Huawei Nova Y70 llega con medidas de 168,3 x 77,7 x 8,98 mm y pesa 199 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Huawei Nova Y70 llega con medidas de 168,3 x 77,7 x 8,98 mm y pesa 199 gramos, aunque se siente bastante ligerito, incluso lo puedes sostener con una sola mano sin preocupaciones a que se te resbale.

PANTALLA

El Huawei Nova Y70 cuenta con una pantalla LCD de 6.75 pulgadas y llega con una resolución HD+. La frontal ocupa un total de 84.1 % y viene con un pequeño notch en forma de gota. Una de las cosas de este dispositivo es que no cuenta con una tasa de refresco de 90 o 120 Hz.

De igual forma el flujo de la velocidad de la display es correcta, con colores bastante iluminados, negros contrastados, pero que en ciertos casos el brillo automático le juega un poquito de mala pasada.

El Huawei Nova Y70 cuenta con una pantalla LCD de 6.75 pulgadas y llega con una resolución HD+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que los colores son bastante encendidos, casi emulando a una pantalla OLED. Por otro lado, en las sombras la correcta iluminación actúa bien, pero en el caso de sol debes calibrar la iluminación manualmente, agotando energía más de lo normal.

En el tema de los videos, pues estos se pueden reproducir a un máximo de 1080 píxeles, ello está relacionado con su resolución de 720 x 1600 pixeles. Además, te permite ejecutar la pantalla completa en las apps para que así aproveches esa displau de 6.75 pulgadas.

Puedes regular la tonalidad de los colores para que se vean más cálidos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Huawei Nova Y70 lleva dentro de su cuerpo un procesador octacore, pero en criterios de sistema operativo se encuentra EMUI 12. Asimismo cuenta con 128 GB de almacenamiento interno, y trabaja en conjunto con 4 GB de RAM. Si bien es suficiente para ser un gama media, no te permite incrementarlo o expandirlo como los celulares de otras marcas.

El equipo además se desempeña de manera correcta, aunque hay ciertas pausas relacionadas a las animaciones, mismas que puedes desactivar desde la opción para desarrolladores a fin de superar el lag.

El Huawei Nova Y70 lleva dentro de su cuerpo un procesador octacore, pero en criterios de sistema operativo se encuentra EMUI 12. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Es un celular gamer? En dicho aspecto pudimos abrir apps como FreeFire o PUGB, donde los disparos o el movimiento de los personajes, que llegan a 30 fotogramas por segundo, no hay demasiadas esperas ni caídas o cierres.

El Huawei Nova Y70 si bien es un gama media, no queda demasiado en caso lo uses a cada rato. Aunque la temperatura se mantenga, sí hay cierta tibiesa, pero no es demasiado como para dejar de usar el celular.

Se pueden abrir diversidad de juegos, pero debes instalarlos por APK. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El Huawei Y70 lleva trtiple sensor trasero encabezados por un lente de 48 megapíxeles, seguido de uno de 5 megapíxeles ultrawide, y de 2 megapíxeles el Depth sensor o lente de profundidad. En la frontal tenemos solo 8 megapíxeles.

En primer lugar, con la cámara estándar, las fotos salen bastante naturales y sin pérdidas de colores cuando te encuentras en buenas condiciones de luz. No hay demasiado brillo ni mucho menos salen frías.

Así toma las fotos el Huawei Nova Y70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Huawei Nova Y70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Incluso, los detalles son bien parecidos, pero que cuando te encuentras en zonas con poca iluminación, se percibe demasiado el ruido, teniendo que buscar algún tipo de luz para evitarlo, ya sea un poste o simplemente utilizando el flash.

Cuando te acercas a un objeto, el Depth sensor trabaja bastante bien, pero en ciertas ocasiones debes pulsar la pantalla para obtener mejores resultados. Eso quiere decir que no actúa de manera automática.

Así toma las fotos el Huawei Nova Y70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Huawei Nova Y70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien no tiene una cámara macro, en ciertas ocasiones es bueno usar el zoom de 2x que te permite utilizar el Huawei Nova Y70. Aunque el Depth sensor suele iluminar demasiado las partes traseras del objeto, como si hubiera una ráfaga.

En el ultrawide, los detalles se pierden demasiado, incluso las fotos que teníamos como de buen nivel de brillo, la calidez y los colores se pierden. Las tonalidades suelen ser más frías de lo normal, a pesar de tener activo el filtro que te ofrece el equipo.

Así toma las fotos el Huawei Nova Y70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Huawei Nova Y70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en la zona delantera, la cámara frontal tiene un potencial para poder actuar en buenas condiciones de luz, pero en la noche sí el ruido es bastante discutido. Aunque en ciertos casos el efecto bokeh pueden no ser tan precisas, aunque con una buena actualización esto se puede superar.

Eso sí, las cámaras no tienen estabilizador, por lo que debes usar un parante o trípode en caso necesites grabar alguna escena, o de lo contrario se moverán demasiado.

BATERÍA

El Huawei Nova Y70 trae una batería que pocos dispositivos ya no integran, es la de 6000 mAh, suficiente para que dure hasta dos días de uso básico. En el caso de que quieras jugar, puede que la batería del celular chino esté encendida alrededor de 10 a 11 horas, aunque la recomendación es que pongas el brillo automático.

El Huawei Nova Y70 trae una batería que pocos dispositivos ya no integran, es la de 6000 mAh. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, su sistema de carga es de 22.5 watts, si bien no es demasiado rápido, podrás tener el 50 % de la batería en alrededor de los 55 a 1 hora, mientras que el 100% en una hora con 45 minutos.

CONCLUSIONES