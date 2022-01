En la actualidad son varias las personas que gustan por tener un reloj inteligente que no solo les brinde la básica información de la hora, sino también uno que permita controlar las actividades deportivas, guiarnos por un determinado lugar o simplemente contestar llamadas y hasta mensajes.

Es por esa razón que Huawei ha lanzado su más reciente gadget el Huawei Watch GT 3 , mismo que viene con un cuerpo de silicona en su versión de 42 mm. ¿Será bueno o malo? Conoce lo que opinamos en esta review.

DISEÑO

El Huawei Watch GT 3 de 42 mm llega en una versión con correa de silicona que se adapta bien a la muñeca ya que cuenta con los orificios suficientes para que calce perfectamente sin que quede un cabo suelto y se introduzcan otros elementos como arena, polvo. De igual forma su esfera está hecha de acero inoxidable, lo que le brinda una frescura y diseño llamativo.

El Huawei Watch GT 3 de 42 mm llega en una versión con correa de silicona que se adapta bien a la muñeca. (Foto: Rommel Yupanqui)

En la zona lateral del dispositivo tenemos un botón plano que sirve para encender y apagar el equipo, así como regresar al menú principal del reloj, mientras que el otro, en forma de engranaje, sirve para abrir el cajón de aplicaciones.

Algo que debes notar es que este botón grande, que simula recordar mucho a los relojes de cuerda, verás que se inscribe la palabra Huawei Watch GT.

Ya mudándonos a la base, esta está hecha de polímero, material que ayuda a que el sudor no se pegue demasiado. En ella encontramos una serie de sensores capaces de poder controlar nuestra actividad deportiva.

De por sí el Huawei Watch GT 3 es bastante cómodo y se amolda también al hueso de la muñeca, evitando así molestias o choques que terminen dañando la piel. Si bien la versión de 46 mm viene con correa de cuero, la de 42 mm no decepciona y se siente su versatilidad.

Huawei Watch GT 3 es bastante cómodo y se amolda también al hueso de la muñeca, evitando así molestias o choques que terminen dañando la piel. (Foto: Rommel Yupanqui)

PANTALLA

La pantalla del Huawei Watch GT 3 de 42 mm es circular y se caracteriza por tener una medida de 1,32 pulgadas, a ello se le incluye la resolución de 352x352 píxeles por pulgada. Lo mejor de todo es que no hace demasiado contratiempo en caso lo expongas al sol, por el contrario, se adecúa de manera correcta gracias a su modo de encendido y apagado automático.

La display esférica es AMOLED y lleva una serie de colores bastante vibrantes y brillantes que llaman la atención desde cualquier ángulo en el que la mires. Aunque a veces las huellas dactilares tienden a jugarle una mala pasada porque se pegan demasiado rápido y debes limpiar el reloj inteligente con sumo cuidado para evitar rasguños.

En el tema de las pulsaciones, esta tiende a ser bastante buena a comparación de otros relojes. El desplazamiento de las animaciones produce una sensación de un dispositivo de gama alta.

En el tema de las pulsaciones, esta tiende a ser bastante buena a comparación de otros relojes. (Foto: Rommel Yupanqui)

Para encender la display bastará con mover la muñeca a la percepción de nuestro rostro y no hay demoras en que se muestren los detalles, como el caso de notificaciones. Incluso, puedes determinar si deseas que tu reloj se suspenda pasado cierto tiempo o que quede completamente prendido. Eso sí, le generará cierto desgaste energético en caso desees activar el Always On.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Por otro lado, el reloj Huawei Watch GT 3 tiene un ecosistema abierto y puede conectarse con cualquier dispositivo del mercado, sea Android, iPhone. El gadget lleva de fábrica el sistema operativo HarmonyOS, software de casa, y, aunque puede que las apps sean bastante limitadas, por el contrario, podrás recibir notificaciones o alertas de las aplicaciones con la que sincronizaste el equipo.

¿Cómo se configura? Para enlazar el reloj con el celular deberás descargar la app Salud, misma que también te puede ayudar a contabilizar tus actividades diarias como ponerte un límite de caminata, controlar el estado de sueño, etc. También podrás encontrar más carátulas entre las gratuitas como aquellas con un precio no mayor a 2 soles.

Para enlazar el reloj con el celular deberás descargar la app Salud. (Foto: Rommel Yupanqui)

Para poder acceder a su menú de aplicaciones, debemos pulsar el botón más grande del dispopsitivo. Allí tendremos apps como el control de frecuencia cardiaca, el estrés, la medición de altitud, oxigenación en la sangre, entre otros, mismos que son tomados ya sea por determinada hora mientras usas el reloj o de forma manual.

En la última actualización del Huawei Watch GT 3 ahora nos permite no solo contestar las llamadas y hablar por el altavoz, sino también a responder los mensajes mediante un emoji predeterminado. No es que puedas escribir, sino que se te muestra un listado de emoticones para que así evites sacar el celular en caso no puedas. Esto sucede ahora con WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, TikTok u otro tipo de aplicación de mensajería que utilices para tus labores diarias.

Por otro lado, las aplicaciones del reloj, con la finalidad de parecerse al Apple Watch, están colocadas en un apartado desde donde puedes hacer zoom. Aunque esta es bastante limitada y quedaría ver si se integra Spotify para el control de la música, u otra app streaming.

El contestador de mensajes mediante emojis solo funciona en el reloj enlazado con Android. (Foto: Rommel Yupanqui)

Una de las cosas que hemos probado en el reloj y nos ha parecido importante, ahora que muchos se están comprando un pulsómetro, es la precisión de la misma, aunque Huawei siempre menciona que los datos que se muestran en su pantalla son solo referentes.

Para hacer deportes, la correa también se presta mucho, aunque queda corto en versatilidad. Puede que su esfera y su peso no sea del todo cómodo y también existe el temor a que se descolore por el sudor. Nosotros lo usamos para correr y nos ha brindado datos precisos.

BATERÍA

¿De qué vale comprar un reloj inteligente si este no pasa del día? Pues Huawei parece tener esa consigna. El reloj lleva una batería que te puede brindar hasta 7 días de uso continuo, incluso activando aquellas funciones para controlar tu actividad física como deportes, quema de caloría, contados de paso, etc.

En la zona baja podemos encontrar varios sensores, además es imantada para su carga. (Foto: Rommel Yupanqui)

Aunque no es necesario, en caso necesites más brillo en su pantalla, o actives todas las funciones para recibir notificaciones, la batería se drenará un poco más rápido, teniendo hasta 5 días. Asimismo, su sistema de carga es mediante una base imantada.

Esto permitirá tener el Huawei Watch GT 3 en menos de 30 minutos al 50 % y en 45 minutos ya contarás con el 100%. Eso sí, si bien es inalámbrica, es necesario que cuente con dicha base para dotarse de energía.

CONCLUSIONES