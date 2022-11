Instagram es sin duda una de las mejores alternativas para compartir fotos y videos; no obstante, al igual que sucede con otras aplicaciones, no se salva del spam. A pesar de que la app no cuenta con una opción para evitar estos mensajes llenos de publicidad que no te interesa, puedes realizar unos trucos sin necesidad de instalar ninguna herramienta externa. En MAG, te explicamos el proceso.

¿Cómo prevenir el spam en Instagram?

1. Instagram en privado

Una de las cosas que puedes hacer es configurar tu cuenta para que esté en privado. En ese sentido, será más difícil que terceros encuentren tu Instagram y te manden spam.

Desde tu celular, abre la app de Instagram.

Seguido, pulsa en la opción Privacidad.

Luego, dirígete a Privacidad de la cuenta.

Al costado de esta alternativa, verás un interruptor. Toca en ella y listo.

2. Evitar solicitudes de mensajes

Aunque esta alternativa es un poco más drástica, puedes rechazar que otros te mandan mensajes, esto incluye incluso a tus contactos; sin embargo, tú sí tienes la opción de escribirle a otros.

En Configuración, elige Privacidad.

Luego, sale a Conexión.

Entre las alternativas, pulsa Potenciales.

Dentro de este apartado, elige Tus seguidores de Instagram.

Posteriormente, toca en Entregar solicitudes.

Finalmente, dale a No recibir solicitudes.

ASÍ PUEDES PUBLICAR HISTORIAS DE 60 SEGUNDOS EN INSTAGRAM

Primero, verifica que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la red social y desliza hacia la izquierda para que habilites la cámara de “IG”.

En la parte derecha tendrás una lista de herramientas, presiona sobre la flecha que apunta hacia abajo.

Se desplegarán mas funciones, escoge la que dice “Mano libres”.

Finalmente, procede a grabar la historia.

Como puedes ver, la grabación ya no se cortará al llegar a los 15 segundos.

Es importante aclarar que dicha función se está desplegando de forma paulatina por todo el mundo y se activará automáticamente cuando actualices la aplicación.

Síguenos en nuestras redes sociales: