Instagram es una red social que la utilizan más de mil millones de usuarios a nivel mundial, pues en la referida plataforma puedes encontrar el perfil de tus amigos, familiares e incluso el de los famosos, quienes comparten con sus seguidores diferentes fotografías o videos, ¿Te gustaría descargar estas publicaciones sin la necesidad de instalar programas adicionales? aquí te enseñaremos cómo hacerlo desde tu celular o computadora de una manera muy sencilla.

Seguro que alguna vez le has querido compartir a tus amigos de WhatsApp, Telegram o Messenger, una foto o video que viste por Instagram, sin embargo, al no saber cómo descargarla optaste por tomarle una captura de pantalla, este método no es muy recomendado, debido a que el screenshot le baja la resolución a las imágenes o videos de la red social. Así que a continuación te enseñaremos a descargar cualquier publicación con la mejor resolución posible, solo sigue los pasos.

CÓMO DESCARGAR FOTOS Y VIDEOS EN INSTAGRAM

Primero, asegúrate que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Si navegas desde una PC corrobora que tengas buena conexión a internet.

Ahora, a través del celular o la computadora, abre Instagram e ingresa con tu cuenta.

e ingresa con tu cuenta. Dirígete a la foto o video que quieres descargar, pueden ser de tu perfil o de cualquier otro usuario.

Tras haberla encontrado, presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho de la imagen o video.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Enlace” o “Copiar enlace”.

El siguiente paso es abrir Google Chrome o el navegador de tu preferencia, busca la página iGram , para ingresar rápidamente haz clic aquí .

, para ingresar rápidamente haz clic . Pega el link que has copiado en la barra rectangular, y haz clic en “Descargar”.

Finalmente, escoge los pixeles o resolución en la que quieres que se descargue tu foto o video.

Listo, ten en cuenta que si no tienes mucho espacio de almacenamiento en tu móvil, lo ideal sería descargar la imagen o video en baja resolución de lo contrario no se podrá guardar en el dispositivo.

Cómo silenciar las publicaciones de un usuario en Instagram sin bloquearlo

Desde tu smartphone dirígete a cualquier publicación de ese contacto que quieres silenciar en Instagram .

. Presiona los tres puntos verticales de la publicación.

En la parte inferior se desplegarán algunos botones, elige el que dice “Ocultar”.

Ahora, te saldrá el siguiente mensaje: “Se ocultó esta publicación. Verás las publicaciones de (nombre del usuario) más abajo en el feed” .

. Debajo de dicho aviso aparecerán las siguientes opciones: “Silencia a (nombre del usuario)” o “Dejar de seguir a (nombre del usuario)”, toca sobre la primera.

Por último, se abrirá una mini ventana que te permitirá elegir si quieres silenciar solo publicaciones o publicaciones e historias, escoge la que desees.

¿Tienes problemas para iniciar sesión en Instagram? ¿Tu cuenta está hackeada, suspendida o bloqueada? ¿Necesitas ayuda para activar tu cuenta? Todas estas interrogantes y más inconvenientes con el aplicativo las puedes resolverlas en el centro de ayuda, solo haz clic aquí.