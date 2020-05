Instagram está llena de misterios. La red social más famosa del mundo, por sus filtros y sus efectos a sus fotos, cuenta con una serie de trucos que muchos todavía no han probado en sus historias, también conocidas como Stories.

A través de ellas puedes compartir tu música favorita, generar Boomerang, colgar un video divertido, integrarles stickers y emojis, entre otros. Pero también puedes usar la opción para poder hacer una pregunta a alguien que sigues.

Esto último es el que más controversia está trayendo, pues muchos aseguran que las preguntas que realices en Instagram Stories son anónimas. Es por ello que te aclaramos el tema ahora mismo para que salga de toda duda.

¿Existe algún truco? ¿Es posible creer en otras personas que han hecho este truco? ¿Es mentira? ¿Es real? ¿Cómo configuro Instagram?

¿CÓMO HACER PREGUNTAS ANÓNIMAS EN INSTAGRAM?

Las historias de Instagram tienen una opción para que puedas hacer preguntas de todo tipo al usuario que corresponda. Por ejemplo, si una persona pública decide realizar una encuesta, entonces puede usar el sticker de “Pregúntame” para que te responsa rápidamente.

Sin embargo, en internet está circulando una serie de tutoriales que te dicen que, al hacerle una consulta a ese usuario, las preguntas son totalmente anónimas. Pues tenemos que decirte que es totalmente falso.

No existe tal función. Si necesitas hacerle una pregunta a alguien por Instagram, aparecerá tu nombre de perfil o usuario. No quedarás en el anonimato. Sin embargo, si ese personaje decide publicar la pregunta y responderla, no aparecerá tu usuario, esto quedará en privado entre los dos.

Ahora que ya lo sabes, no te arriesgues a enviar una pregunta que no tenga que ver con el tema, de lo contrario te podrían reportar y cerrar sesión de tu cuenta de Instagram.

