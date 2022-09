Compartir videos y fotos en Instagram es una de las cosas más comunes actualmente. Como se sabe, desde la app puedes mostrar lo que haces cada día y así lograr que más personas con tus mismos intereses te sigan.

No obstante, si recién estás empezando en la aplicación y no quieres que los demás sepan cuántos Me gusta tienen tus imágenes o videos, existe una manera de esconderlos rápidamente.

Desde tu celular con Android, puedes aplicar un truco que consiste en mantener ocultas esas interacciones y no sean visibles para nadie más excepto tú mismo. Para habilitar esta función, sigue los siguientes pasos.

Cómo ocultar tus Me gusta en Instagram desde Android

El primero paso que debes hacer es abrir Instagram en tu smartphone .

en tu . Ahora, entra a tu cuenta y pulsa sobre tu foto de perfil , ubicada en la zona inferior derecha.

, ubicada en la zona inferior derecha. Seguido, presiona sobre las tres líneas que están en la parte superior derecha.

Entre las opciones, elige el botón Configuración .

. Una vez hecho esto, selecciona en Privacidad .

. Verás que se abre otro panel, toca en Publicacione s.

s. Finalmente, te aparecerá la alternativa Ocultar me gusta, reproducir y ver recuentos. Pulsa en el interruptor.

Con estos pasos, ya no tendrás que preocuparte de que los demás vean los Me gusta en tus publicaciones ni el número de reproducciones de los videos que subas en tu cuenta.

Así puedes evitar que Instagram rastree tu ubicación desde el iPhone

Lo que primero debes hacer es entrar al menú principal de tu iPhone y acceder a Configuración .

y acceder a . Tras esto, abre la app de Instagram .

. Una vez dentro, elige el botón Ubicación .

. Entre las opciones, dirígete hasta la alternativa Ubicación precisa , que permite que la app rastree tu ubicación.

, que permite que la app rastree tu ubicación. Ahora, desactiva esta función.

A partir de este momento, no tendrás que preocuparte de que Instagram encuentre tu ubicación exacta, sino solo podrá conocer una aproximación de dónde te encuentras.

