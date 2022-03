Parece ilógico el no saber cómo contestar un mensaje en específico por Instagram, ya que lo mismo se hace en otras aplicaciones de mensajería instantánea como: WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., solo tienes que deslizar hacia la izquierda o la derecha sobre ese mensaje, sin embargo, millones de usuarios en todo el mundo se vienen quejando que la referida red social no les permite hacer esto, ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? aquí te explicaremos todo a detalle.

En Instagram tienes que habilitar una función escondida que recién te permitirá contestar mensajes en específico, no solo basta con actualizar el aplicativo para que se active automáticamente. Ten en cuenta que este proceso es el mismo para los móviles con sistema operativo Android y iOS, aunque seguramente el lugar de las herramientas varíen un poco.

POR QUÉ INSTAGRAM NO TE DEJA RESPONDER MENSAJES EN ESPECÍFICO

Primero, asegúrate que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple. Este paso es muy importante.

Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de tu foto de perfil.

Luego, aprieta las tres rayas que se encuentran en el extremo superior derecho y entra en “Configuración” > “Cuenta”.

Desplázate hacia abajo hasta ubicar el apartado denominado “Cambiar tipo de cuenta” y escoge la opción “Cambiar a cuenta personal”.

El siguiente paso es ingresar a la sección de mensajes, entrar a un chat y presiona su nombre en la parte superior.

Se abrirá la pestaña “Detalles” y debajo un mensaje en letras pequeñas que dice “Actualiza los mensajes para desbloquear temas del chat”, apriétalo y actualiza.

Vuelve a la conversación, ubícate en un mensaje y desliza hacia la derecha, verás que ya puedes responder mensajes en específico.

Listo, no tendrás que hacer lo mismo con cada usuario de Instagram, ya que tras activar las actualizaciones en uno aplicará automáticamente para todos. En caso quieras responder un mensaje tuyo desliza hacia la izquierda.

Cómo silenciar las publicaciones de un usuario en Instagram sin bloquearlo

Desde tu smartphone dirígete a cualquier publicación de ese contacto que quieres silenciar en Instagram .

. Presiona los tres puntos verticales de la publicación.

En la parte inferior se desplegarán algunos botones, elige el que dice “Ocultar”.

Te saldrá el siguiente mensaje: “Se ocultó esta publicación. Verás las publicaciones de (nombre del usuario) más abajo en el feed” .

. Debajo de dicho aviso aparecerán las siguientes opciones: “Silencia a (nombre del usuario)” o “Dejar de seguir a (nombre del usuario)”, toca sobre la primera.

Por último, se abrirá una mini ventana que te permitirá elegir si quieres silenciar solo publicaciones o publicaciones e historias, escoge la que desees.

