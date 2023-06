Recientemente salió a la luz iOS 17, el nuevo sistema operativo para iPhone que desde ya está fascinando a los usuarios, y no solo por sus funciones útiles, sino por los nuevos fondos de pantalla que sin duda renovará el aspecto del dispositivo móvil de Apple.

Sin embargo, si quieres probar estos nuevos wallpapers, pero no puedes actualizar tu smartphone a iOS 17, ya sea por falta de espacio o porque simplemente no es compatible con esta versión, no te preocupes, ya que existe una sencilla solución.

Desde el canal de YouTube, TuAppleMundo, indicaron una forma práctica para conseguir los cuatro nuevos fondos de pantalla de iOS 17 a través de una aplicación gratuita disponible en la App Store. Aquí, te explicamos cuál es y cómo debes usarla correctamente.

Cómo obtener los fondos de pantalla de iOS 17 en iPhone

Te explicamos cómo conseguir los fondos nuevos de iOS 17 en tu iPhone sin tener que actualizar a esta versión.

Una forma sencilla es por medio de la aplicación Wallpapers Central.

Para ello, ingresa a la App Store, busca la app y descárgala.

También puedes hacerlo directamente desde este enlace .

. Una vez instalada la aplicación, ábrela desde tu iPhone.

Ahora, dirígete al apartado “Categorías”.

En esta sección, elige “Apple stock Wallpapers”.

Aquí, verás los fondos de pantalla de iOS 17 y de versiones anteriores.

De esta manera, no necesario recurrir a sitios web extraños de terceros y poner en riesgo tu dispositivo móvil.

Listado de celulares iPhone que actualizarán a iOS 17

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen.)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Síguenos en nuestras redes sociales: