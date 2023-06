El pasado 5 de junio Apple lanzó una muestra de lo que sería iOS 17 , su nuevo sistema operativo que podrás descargar en forma Beta en los próximos días. Esta trae una serie de características que muy pocos conocen, como es el caso de una nueva pantalla Always On, además de la alternativa para elegir un fondo de pantalla distinto a tus llamadas.

Sin embargo, todas esas novedades no llegarán a todos los dispositivos de iPhone . Si tienes un iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X, lamentablemente no vas a poder actualizar su celular a iOS 17. ¿Y el resto? Aquí te decimos el listado oficial.

Otros detalles que tiene el nuevo sistema operativo es que puedes compartir todo tipo de documentación con solo acercar tu iPhone con otro en Airdrop, además de usar tu reloj o tu tablet.

Listado de celulares iPhone que actualizarán a iOS 17

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen.)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª gen.)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

