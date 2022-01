El modo avión es una característica que se encuentra disponible en todos los teléfonos inteligentes, no importa si tu equipo tiene como sistema operativo a Android de Google o a iOS de Apple, sin embargo, ¿Sabías que no es necesario utilizarlo solo cuando viajas en un avión? a continuación te enseñaremos todos las ventajas de la referida herramienta para que le saques el máximo provecho.

Comenzaremos explicando su definición, ¿Qué es el modo avión? es un tipo de ajuste que sirve para desconectar todas las conexiones inalámbricas en tu dispositivo móvil, significa que no tendrás acceso a internet y tampoco a otras funciones básicas del celular como realizar o recibir llamadas y mensajes de texto (SMS), activar los datos móviles, GPS, Bluetooth, etc., es como si el equipo estuviera apagado y solo podrás utilizar aquellos aplicativos que no requieran de conexión a la red.

Este modo fue creado para activarse minutos antes de viajar en un avión, ya que la señal de los smartphones podrían interferir o perjudicar la comunicación entre la tripulación del vuelo y los controladores aéreos, pero, también es muy útil para otros propósitos que ahora detallaremos.

CUÁNDO UTILIZAR EL MODO AVIÓN EN iOS Y ANDROID

Carga rápida: Cuando desactivas todas las conexiones del móvil el gasto de energía es mucho menor, por lo tanto, tu dispositivo cargará más rápido de lo normal, estamos hablando de una doble velocidad.

Ahorro de batería: Si tienes poco porcentaje de batería y necesitas estar comunicado con alguien, se recomienda activar el modo avión, ya que esta herramienta ahorrará una considerable cantidad de energía por el mismo hecho de que toda conexión a internet quedará suspendida e incluso las llamadas y mensajes que recibas.

Problemas con el wifi o datos móviles: Es muy común que de un momento a otro tu conexión a internet pueda fallar, ya sea que estés conectado desde una red wifi o los datos móviles. Lo normal es desactivar ambas funciones, pero, si el problema persiste te recomendamos activar el modo avión por unos segundos, así todas las conexiones se reiniciarán automáticamente.

Jugar sin anuncios: Se trata de un truco que muchos usuarios de iOS y Android utilizan para evitar esa masiva cantidad de publicidad que aparecen en los videojuegos gratuitos, pues sin conexión a internet los anuncios no son capaces de salir mientras mientras disfrutas de tu gameplay favorito. Recuerda que podrás jugar solo si la app no requiere de conexión a la red.

