Terminó la espera y por fin los fanáticos de Apple podrán conocer cuándo saldrá el iPhone 14 y todas sus versiones de manera oficial, esto se revelará el próximo miércoles 7 de septiembre en un evento desarrollado por la referida compañía tecnológica en el Apple Park (Cupertino, Estados Unidos). En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a crear tu propio diseño del iPhone 14 para que descubras si le atinaste al verdadero.

El aspecto del iPhone 14 genera mucha intriga entre la comunidad de Apple, pues hasta el momento solo se sabe que el nuevo modelo tendrá las versiones “Max”, “Pro” y “Pro Max”, la sorpresa es que no se fabricará un modelo “Mini” para esta ocasión, asimismo, se eliminará el notch de la pantalla y la misma tendrá un tamaño que ronda entre las 6.1 y 6.7 pulgadas. En tanto al precio se estima que se venderá desde los US$ 799 hasta los US$ 1199.

Volviendo al tema, gracias a una página web, los usuarios pueden olvidarse de la espera y crear su propio diseño del próximo iPhone 14, lo mejor de todo es que no vas a tener que descargar aplicaciones o programas adicionales en su dispositivo móvil.

LA GUÍA PARA CREAR TU PROPIO DISEÑO DEL IPHONE 14

Primero, verifica que el navegador de tu iPhone no tenga actualizaciones pendientes desde la App Store.

no tenga actualizaciones pendientes desde la App Store. Ahora, ingresa a la siguiente página: https://neal.fun/design-the-next-iphone/.

Automáticamente te aparecerá la imagen de un iPhone en 3D, lo puedes girar en todos los sentidos.

Debajo tendrás algunos elementos o ítems para añadirle al equipo, como por ejemplo: la cámara, logo de Apple, power button, etc., púlsalos, arrástralos y suéltalos en cualquier lugar del celular.

Finalmente, cuando acabes haz clic en el apartado “Presentar”, que se ubica en el extremo superior derecho y compártelo con tus amigos o familiares.

CÓMO SABER CUÁNTO ESPACIO TIENES DISPONIBLE EN EL IPHONE

Ingresa a los “Ajustes” del iPhone .

. Luego, oprime en la pestaña “General”.

Una vez hecho esto, selecciona en el botón “Información”.

Entre las opciones disponibles, elige la alternativa “Capacidad”.

En esta parte verás cuántos GB de almacenamiento interno posee tu iPhone.

En caso tengas poco espacio, puedes eliminar algunas fotos y videos que duplicadas o deshacerte de aplicaciones que ya no utilices y solo ocupan almacenamiento en tu smartphone.

