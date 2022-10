Desde su lanzamiento, han habido opiniones divididas en torno al nuevo celular de Apple : el iPhone 14 Pro . El dispositivo, además de eliminar el notch por completo, trae nuevo procesador en una pantalla que se adapta a cualquier contenido.

¿Será suficiente? Pudimos probar el iPhone 14 Pro en su versión eSIM en Perú y ya tenemos la review completa en caso quieras comprarlo.

DISEÑO

El iPhone 14 Pro tiene un peso considerable. El terminal de Apple cuenta con medidas de 147.5 x 71.5 x 7.9 mm y pesa 206 gramos, este último se debe a su cuerpo hecho de vidrio y metal. Asimismo tiene unos frames luminosos que le brindan una estética premium.

A sus laterales contamos con puerto lightning, además de los botones de volumen, el de bloqueo o silenciador y el de encendido y apagado que sirve también para llamar a Siri. No encontramos la bandera para la SIMCard, por lo que el dispositivo evaluado solo trae eSIM.

El terminal de Apple cuenta con medidas de 147.5 x 71.5 x 7.9 mm y pesa 206 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la zona trasera, la cual es matizada con la finalidad de que no se impregnen las huellas dactilares, está hecha completamente de vidrio al que Apple ha denominado Corning-made glass.

En ella encontramos un islote de triple sensor que sobresalen más de lo normal del dispositivo a diferencia de la generación anterior. Incluso, si lo colocas sobre la mesa, sin case alguno, este quedará algo desnivelado.

El cambio más radical es que no trae notch, sino una perforación en forma de pastilla en la pantalla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos en la frontal, aparte del vidrio, el cambio más radical es que no trae notch, sino una perforación en forma de pastilla en la pantalla, misma que se denomina isla dinámica desde donde puedes controlar algunas apps que desees.

PANTALLA

La display del iPhone 14 Pro es de 6.1 pulgadas y lleva 120 Hz de tasa de refresco, mismos que puedes bajar, en caso no te guste, a los 60 Hz. Recuerda que el trabajar con 120 Hz puede generar también mayor drenaje de energía.

La pantalla del smartphone ocupa en total el 87% con todo y agujero en la display. Pero lo que llama la atención es la profundidad de los colores. Su tecnología es Super Retina XDR OLED y puede alcanzar los famosos 1000 nits cuando te encuentras en la calle.

La display del iPhone 14 Pro es de 6.1 pulgadas y lleva 120 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Apple ha decidido colocar en esta pantalla el Always on display, aunque no es igual que los Android, sino que el panel queda algo encendido mostrando lo que desees, como es el caso de la hora y algunas notificaciones.

Sobre la reproducción de los contenidos, podemos ver que no hay reflejos de por medio. Los negros son bastante contrastados y los blancos bien balanceados. La naturalidad de las tonalidades de los colores es bastante encendida y encandilarán cuando miras tus series de Netflix o contenido de YouTube.

La pantalla del smartphone ocupa en total el 87% con todo y agujero en la display. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, la pantalla del iPhone 14 Pro cuenta con 1179 x 2556 pixeles, lo que brinda una calidad bastante interesante, con contenido claro, sin pixelización, y sobre todo que te permite ver en 4K, creo que es más de lo que pedimos de un teléfono de gama alta.

¿Y sobre la isla dinámica? Pues esta no afecta el contenido, por el contrario, puedes controlar ciertas aplicaciones con solo pulsarlo unos segundos, lo bueno es que algunas aplicaciones ya están creando funciones para que también puedas usarlo en el pequeño agujero.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El iPhone 14 Pro, a diferencia de sus hermanos menores, cuenta con el procesador A16 Bionic. Durante el tiempo de uso no observamos ni una pizca de lentitud. Sin embargo, Apple ha hecho mejoras con cada actualización que ha recibido el dispositivo desde que lo sacamos de su caja.

El terminal de Apple lleva de fábrica iOS 16, y en la actualidad puedes tener iOS 16.0.3, misma que cuenta con nuevas funciones no solo para la isla dinámica, sino también en fondos de pantalla, seguridad, acondicionamiento de la pantalla, mejora de la batería, y las cámaras.

El iPhone 14 Pro, a diferencia de sus hermanos menores, cuenta con el procesador A16 Bionic. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que Apple sube de 4 a 6 GB la memoria RAM en el iPhone 14 Pro, mientras que para el almacenamiento puedes encontrar desde los 128 a 512 GB.

El iPhone 14 Pro resiste a todo. Pudimos abrir Genshin Impact sin problema alguno. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Sobre los juegos? El iPhone 14 Pro resiste a todo. Pudimos abrir Genshin Impact sin problema alguno y, lo mejor de todo, es que los gráficos suelen ser bastante altos, pudiendo utilizer los 60 fotogramas por Segundo. Asimismo, no hay retraso en los disparos o las animaciones.

En relación a Call of Duty, el movimiento es más que suficiente. El iPhone 14 Pro te otorga una buena estabilización en el juego. El movimiento del personaje, cuando quieres impactar, suele ser preciso y no hay demoras cuando giras o algo por el estilo. Buen punto.

El iPhone 14 Pro te otorga una buena estabilización en Call of Duty. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El iPhone 14 Pro y Pro Max cuentan con triple sensor trasero. En él se incluye un lente que ahora llega a los 48 megapíxeles, algo que no se pensaba hace un año, además de un telefoto de 12 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles.

Las cámaras del dispositivo, como todos los celulares de Apple, cuentan con mejoras, pero esta vez se nota que hay un mejor manejo de la iluminación, generando que las tonalidades sean más precisas en cada disparo.

Así toma las fotos el iPhone 14 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el iPhone 14 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las tomas no pierden color ni mucho menos existen esos reflejos que salían en la versión anterior, como el punto verde que flotaba. De igual forma, hay un poco más de campo de visualización en las tomas de manera vertical, generando que obtengas más cielo y piso.

Cabe precisar que el iPhone 14 Pro viene de fábrica configurado con 12 megapíxeles en su lente principal, por lo que debes activar desde la app Cámara los 48 megapíxeles en sistema ProRaw.

Así toma las fotos el iPhone 14 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el iPhone 14 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos al gran angular, el iPhone 14 Pro también se beneficia con más iluminación en tomas mucho más amplias. De esa manera no habrá pérdida alguna en la colorización de tu contenido y, sobre todo, que el cielo salga lo más nítido y claro posible.

Así toma las fotos el iPhone 14 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el iPhone 14 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en el tema del telefoto, el iPhone 14 Pro puede realizar zoom de 3X y 2X, algo que en el iPhone 13 Pro solo teníamos un modo. Esto ayuda, sobre todo, a que puedas tener más acercamiento sin pixelización alguna.

¿Y los selfies? El dispositivo puede utilizar el modo retrato como el modo normal. No hay pastelización ni mucho menos algún tipo de desfiguración en las tonalidades. Lo bueno del smartphone es que saca el rostro de manera natural y no hay competencia.

BATERÍA

Uno de los puntos que siempre termina por desencantar a los amantes del iPhone 14 Pro. El dispositivo trae en su interior 3200 mAh de batería; sin embargo, Apple hace todo lo posible para que el terminal llegue a durar entre 12 a 16 horas en promedio.

El celular puede tener el 50% en un promedio de 25 minutos, mientras que el 100% en tan solo 45 minutos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso seas un amante de los juegos o te guste tomar fotografías, el dispositivo tiende a estar encendido alrededor de las 8 horas. Si activas el ahorrador de energía, la vida del iPhone 14 puede estar entre las 16 a 20 horas.

Eso sí, si eres una persona que cuenta con el famoso cubo del cargador del iPhone 14 Pro, el celular puede tener el 50% en un promedio de 25 minutos, mientras que el 100% en tan solo 45 minutos.

CONCLUSIONES

El iPhone 14 Pro es uno de los dispositivos que ha dado mucho de qué hablar por no traer bandeja para la SIM Card. En su lugar tiene eSIM y no ha sido dificultoso adquirirlo.

El smartphone cuenta con un bonito color morado, pero su modulo de cámaras es bastante grande que es major colocarle un case para evitar que se caiga de la mesa.

En torno al rendimiento, Apple sigue hacienda bien las cosas. No es necesario colocar tantos GB a su RAM, con los 6 que tiene se sobrepone a varios dispositivos que cuentan con hasta 12 GB.

Síguenos en nuestras redes sociales: