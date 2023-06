iOS 17 llegó para muchos iPhone hace algunas semanas; sin embargo, hay ciertos modelos que no pudieron actualizar a este versión, debido a que no son compatibles. Ante esto Apple ha brindado una peculiar solución y ha lanzado un nuevo parche llamado iOS 16.5.1 que no solo trae soporte y mantenimiento para los smartphone, sino que ha introducido mejoras y corrección de errores.

Según la misma web de Apple, estas soluciones están relacionadas a Kernel y WebKit, por lo que es sin duda una importante actualización que no debes dejar pasar si quieres que tu información y el sistema de tu smartphone estén seguros.

Debido a esto, si no pudiste conseguir la beta de iOS 17 en tu iPhone, una sólida estrategia es instalar este nuevo parche para prevenir inconvenientes a futuro. En MAG te compartimos una guía con todas las indicaciones.

Cómo instalar 16.5.1 en tu iPhone

Te compartimos el paso a paso para que tu iPhone se actualice a la última versión de iOS 16.

Antes de instalar este parche, asegúrate de tener suficiente batería en tu iPhone.

Luego, realiza una copia de seguridad de tu información, esto para prevenir cualquier pérdida.

Colócate en un lugar donde la conexión WiFi sea estable.

Una vez hecho esto, entra en “Configuración”.

Entre las alternativas, selecciona “General”.

Elige la opción “Actualización de software”.

Aquí podrás seleccionar la versión iOS 16.5.1.

Ahora, espera algunos minutos hasta que se descargue este parche.

Finalmente, tendrás tu iPhone actualizado con la nueva versión.

Debes considerar tener espacio suficiente en tu smartphone para que no tengas problemas con la instalación de iOS 16.5.1.

