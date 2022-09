¿Te ha pasado que quieres descargar una app con tus datos y tu iPhone no te lo permite? Esto puede suceder por varios motivos, entre ellos, el tamaño del archivo. Si las aplicaciones son muy pesadas, inmediatamente tu smartphone te dirá que no puedes instalarla, a menos que uses una conexión WiFi.

Bajo esta situación, existe una manera de poner quitar estas limitaciones desde las mismas configuraciones del iPhone. Para mayores detalles, en MAG te mostramos una guía completa a seguir. Presta atención.

Cómo eliminar las limitaciones de descargas grandes desde el iPhone

El primer paso que debes hacer es acceder a Configuración desde tu iPhon e.

e. Seguido, pulsa en iTunes .

. Entre las opciones, selecciona App Store .

. Ahora, escoge la alternativa Descargas de aplicaciones .

. Una vez hecho esto, dale a Deshabilitar el límite .

. Luego de seguir este proceso, finalmente podrás descargar apps grandes sin que tu iPhone te ponga una restricción.

Apple tiene una protección para evitar que superes los límites de datos de tu operador móvil al descargar una aplicación. Anteriormente, solo se podían descargar archivos grandes a través de Wi-Fi. A continuación, te mostramos cómo deshacerte del límite de descarga.

Qué es iOS 16 RC y cuándo llegará la versión final

Apple ha lanzado su versión Release Candidate (RC) de iOS 16 . Se trata de la última actualización de prueba que sacó la compañía de la manzana mordida en el que se arreglaron algunos errores de la beta 8.

. Se trata de la última actualización de prueba que sacó la compañía de la manzana mordida en el que se arreglaron algunos errores de la beta 8. En ese sentido, si esta versión está en óptimo funcionamiento, la empresa sacará a la luz recién la actualización final de iOS 16, la cual será apta para todos los usuarios de Apple .

. Asimismo, se confirmó que la versión final de iOS 16 estará disponible para el público de manera gratuita a partir del lunes 12 de septiembre, cuatro días antes del lanzamiento del iPhone 14 .

. Hasta el momento, se desconoce qué novedades traerá la última versión de iOS 16; sin embargo, entre sus funciones destacadas se encuentra la personalización de pantalla, widgets, icono de porcentaje de la batería disponible, entre otros.

Síguenos en nuestras redes sociales: