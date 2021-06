Apple está desarrollando su nuevo sistema operativo conocido como iOS 15 . Este trae una serie de novedades en el sistema estético, así como mejoras de de la privacidad en las aplicaciones. Sin embargo, esta suele generar diversidad de problemas en los usuarios que la han descargado.

Resulta que iOS 15 aún está en fase de prueba y es posible que algunas aplicaciones no estén optimizadas para este nuevo sistema operativo. Algunas de ellas pueden tardar más de lo normal en cargar, mientras que otras simplemente se cierran sin ninguna razón, dándote dolores de cabeza.

Si esto sucede, lo aconsejable es desinstalar iOS 15 de tu dispositivo de Apple; sin embargo, esto puede producir ciertas limitaciones en tu celular como la posibilidad de poder acceder a tu nube o iCloud, por ejemplo.

Para regresar a la versión de software anterior es bastante sencillo y no es necesario que uses métodos complicados o que no tengan ninguna certificación. Trata de no pedirle información sobre este proceso a alguien, es mejor asegurarse uno mismo.

CÓMO DESINSTALAR IOS 15 Y REGRESAR A LA VERSIÓN ANTERIOR EN EL IPHONE

Lo primer será ir a los Ajustes de tu dispositivo y deshabilitar el compartir ubicación en tu iPhone.

Para ello ingresa a tu perfil de iPhone, luego a Encontrar.

En esa ventana dice “Sí” a “Buscar mi iPhone. Lo que debes hacer es colocar en “No”.

Ahora simplemente conecta tu celular en la computadora o PC.

Deberás descargar en tu laptop la aplicación o el programa de iTunes .

De esta forma podrás regresar de iOS 15 al antiguo sistema operativo en tu iPhone. (Foto: Apple)

En ese instante tu celular será reconocido por iTunes.

Ahora solo deberás esperar a que la opción de “Buscar actualizaciones” salga.

En ese momento pulsa en tu celular el botón arriba, luego abajo y luego mantén presionado 30 segundos el de encendido.

Posteriormente verás que tu iPhone entrará en modo restauración.

Tranquilo, ningún dato será eliminado.

Ahora solo deberás pulsar en iTunes el botón de “Buscar actualizaciones” y listo.

El programa empezará a bajar e instalarse en tu terminal.

Con ello obtendrás el iOS totalmente seguro y sin ningún problema en tus aplicaciones.

El único inconveniente es que no sincronizará tu nube de iCloud hasta que salga otra actualización.