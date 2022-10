Los iPhone cuentan con diferentes aplicaciones predeterminadas como es Mail, Safari, entre otras, que sirven como una alternativa de populares herramientas como Gmail o Google Chrome. No obstante, puede que estas apps no sean tus favoritas y no las quieras usar tan a menudo.

En este caso, tienes la opción de establecer apps por defecto desde las mismas configuraciones de tu dispositivo móvil y así evitar tener que abrir de forma manual cada una de las aplicaciones que realmente quieres utilizar.

Por ello, en MAG te mostramos una guía completa para que habilites de forma establecida tus aplicaciones preferidas desde iPhone.

CÓMO CAMBIAR LAS APPS PREDETERMINAS EN IPHONE

El primer paso es entrar a la app Ajustes desde tu iPhone .

desde tu . Seguido, deslízate hacia abajo de la pantalla donde están las aplicaciones instaladas.

Ahora, presiona sobre la app que deseas establecer como predeterminada .

. Te aparecerán varias opciones de la aplicación, verás cuál es la está configurada por omisión.

Elige la alternativa de la app por omisión y selecciona la que quieras.

Finalmente, cada vez que tengas que usar app en concreto se abrirá la que elegiste como predeterminada.

CÓMO INSTALAR LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE IOS 16 EN IPHONE 14

Primero, asegúrate de que tu iPhone tenga una buena conexión WiFi y su batería supere la mitad.

tenga una buena y su batería supere la mitad. Una vez hecho esto, entra a los Ajustes desde el menú de tu celular.

desde el menú de tu celular. Ahora, pulsa sobre la opción General .

. Entre las alternativas selecciona Actualización de software.

De inmediato, deberás buscar la versión iOS 16.0.3.

Luego, presiona en Descargar e instalar .

. Tras algunos segundos de descarga, tu iPhone se reiniciará para añadir las actualizaciones y eso sería todo.

Ten en cuenta que puedes activar las actualizaciones automáticas para que tu dispositivo móvil haga estos cambios sin que tengas que interferir. De esta manera, ahorrarás tiempo y obtendrás las últimas versiones.