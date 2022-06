¿Estás conduciendo o haciendo cualquier otra cosa y no puedes contestar una llamada en tu iPhone? Aunque no lo parezca, esta situación es muy frecuente, ya que las personas no siempre estarán en la capacidad de acercarse a su dispositivo móvil para responder. Sin embargo, existe un sencillo truco que te permitirá atender sin necesidad de tocar tu celular.

Para esto, solo necesitas un iPhone compatible con un sistema operativo iOS 13 o superior y seguir estos sencillo pasos que te explicamos desde Mag. Toma nota.

Cómo contestar llamadas en iPhone sin tocarlo

Tal y como se mencionó en líneas anteriores, hay varias maneras de poder contestar una llamada en tu iPhone sin tocarlo, esto debido a que el dispositivo de Apple cuenta con varias funciones como la de Siri, Control de voz o incluso con los Airpods. Pero, en esta ocasión, usaremos la opción Enrutamiento de audio de llamadas.

Primero, abre el apartado Configuración de tu iPhone y seleccione en Accesibilidad.

Tras esto, dirígete hacia la zona inferior y elija el botón Física y motora.

Luego, pulsa sobre la pestaña Tocar, seguido de Enrutamiento de audio de llamada .

. Por último, activa Respuesta automática de llamadas y listo.

Puedes habilitar esta función las veces que necesitas y tendrás la opción de personalizar en cuántos segundos debe responder tu iPhone una vez te estén llamando.

Así puedes localizar tu móvil Android desde un iPhone

Desde tu iPhone accede a Safari o el buscador de tu preferencia y coloca lo siguiente en la barra de búsqueda https://www.google.com/android/find , puedes hacer clic aquí para ir directamente.

, puedes hacer clic para ir directamente. Inicia sesión con tu cuenta de Google.

Te aparecerá un mapa en donde podrás visualizar la ubicación del teléfono, solo tienes que ver un punto de color verde con un dibujo de un smartphone.

En la parte inferior de la pantalla vas a ver un panel con los datos de tu equipo: marca, modelo, nivel de batería y nombre de la red WiFi a la cual está conectado.

Debajo de esta información hay tres botones: el primero te da opción de reproducir un sonido por cinco minutos que no se podrá apagar de ninguna manera; el segundo bloquea el equipo y permite mostrar un mensaje de seguridad y un botón para llamar a un contacto; y el último elimina todos los datos del smartphone.

Se recomienda buscar tu dispositivo en compañía de una autoridad policial por tu seguridad.

