Si bien existen muchas maneras de proteger los dispositivos móviles, como es el caso de los iPhone, es posible que dejes de lado la protección de las aplicaciones, sobre todo, las que son importantes, ya sean las de los bancos, de mensajería, entre otras, por lo que debes agregarle seguridad para que nadie acceda a ellas.

En ese sentido, los iPhone cuentan con algunos sistemas bastante prácticos y seguros, uno de ellos es Face ID, que solo permitirá que entres a tus aplicaciones por medio de la identificación de tu rostro, lo que evita que alguien más intente entrar a tus apps sin tu permiso.

¿Cómo activarlo? Para lograrlo, solo necesitas tener como mínimo iOS 14 en tu iPhone, de lo contrario, deberás recurrir a otros métodos para proteger tus apps favoritas. A continuación, en MAG te compartimos una guía con los pasos a seguir.

Cómo proteger tus apps con Face ID

Si quieres brindarle mayor protección a tus aplicaciones favoritas como WhatsApp, Instagram, entre otras, puedes usar Face ID desde tu iPhone.

En tu iPhone, acceda a la app “Atajos” y toca en “Automatización”.

En la parte superior derecha, pulsa en el ícono “+”.

Te aparecerá una lista de opciones, selecciona “Crear automatización personal”.

Ahora, dirígete hacia la zona inferior y elige “App”.

En este apartado, toca en “Seleccionar”.

Elige la aplicación que desees bloquear con Face ID.

Confirma la acción tocando en “Ok”, seguido de “Siguiente”.

Luego, presiona en “Añadir acción”.

Busca la alternativa “Pantalla Bloqueada” y toca en ella.

Elige “Siguiente” y desmarca el interruptor “Solicitar confirmación”.

Finalmente, dale a “Ok”.

